Capitala europeană care ar putea avea taxiuri zburătoare în cel mult trei ani

Londra ar putea introduce taxiuri electrice zburătoare până în 2028, reducând considerabil timpul de deplasare către aeroport. Compania britanică Vertical Aerospace intenționează să obțină în următorii trei ani aprobările necesare pentru aeronava Valo, un model capabil să transporte până la șase pasageri, și să deschidă primele rute comerciale între centrul capitalei și aeroporturile din jur. Prototipul va fi prezentat publicului în Canary Wharf, în timp ce autoritățile de reglementare analizează posibilitatea certificării noului vehicul aerian.

Compania Vertical Aerospace își propune ca aeronava sa Valo, care este proiectată să transporte până la șase pasageri, să obțină aprobarea necesară din partea autorităților de reglementare în termen de trei ani. Se preconizează că rutele comerciale inițiale vor include conexiuni vitale între aeroport și centrul orașului, relatează The Independent.

Publicul va avea ocazia să vadă prototipul vehiculului la scară reală în cadrul unui eveniment cu porțile deschise în Canary Wharf, în centrul Londrei, miercuri, potrivit unui anunț al companiei.

"Valo este aeronava care transformă zborul electric într-o realitate comercială – curată, silențioasă, rapidă și proiectată pentru utilizarea zilnică. Zborurile electrice vor transforma modul în care se deplasează orașele, iar Londra este unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a demonstra asta. Aceste planuri arată potențialul comercial al serviciilor pe care ne propunem să le punem în funcțiune după aprobarea reglementărilor în 2028 și așteptăm cu nerăbdare să le punem în practică împreună cu partenerii noștri", a declarat miercuri Stuart Simpson, directorul executiv al Vertical Aerospace, într-un comunicat.

Destinațiile planificate pentru taxiurile zburătoare care pleacă din Canary Wharf includ aeroporturile Londra Gatwick, Londra Heathrow, dar și orașe precum Cambridge, Oxford și Bicester. Compania plănuiește să construiască șapte aeronave de certificare în Marea Britanie pentru a fi supuse testelor finale de către Autoritatea Aeronautică Civilă din Marea Britanie (CAA) și de Agenția Europeană de Siguranță Aeriană (EASA).

Valo ar trebui să intre în serviciul comercial abia după obținerea certificării de tip, care este aprobarea reglementată emisă pentru noile modele de aeronave de către organisme de reglementare precum EASA și CAA pentru a garanta respectarea standardelor de siguranță.

