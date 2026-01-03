SUA au atacat sâmbătă Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, care a fost scos din ţară, a declarat preşedintele Donald Trump. Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.

Cronologia unui conflict anunţat. Cum au degenerat tensiunile dintre Washington și Caracas - Profimedia Images

Statele Unite l-au acuzat pe Maduro că ar conduce un "narco-stat" şi că a fraudat alegerile. Liderul venezuelean, care i-a succedat lui Hugo Chavez la putere în 2013, a declarat că Washingtonul doreşte să preia controlul asupra rezervelor de petrol ale ţării, cele mai mari din lume.

Deocamdată, nu există o confirmare a capturării sale din partea guvernului venezuelean. Până acum, a existat un comunicat special sau o declaraţie din partea guvernului venezuelean, care respinge acţiunile pe care le atribuie imediat guvernului SUA. De asemenea, comunicatul cheamă la acţiune susţinătorii guvernului din toată ţara – adică miliţiile şi organizaţiile de bază care îl susţin pe Maduro.

Cum s-a ajuns aici

Articolul continuă după reclamă

Este vorba de o escaladare semnificativă a unei situaţii care se conturează de luni de zile. BBC consideră însă că este o intensificare semnificativă a evenimentelor, remarcând totodată cea mai mare concentrare militară americană din America de după Războiul Rece.

Mai întâi, au avut loc atacuri aeriene asupra unor ambarcaţiuni rapide care se presupune că transportau droguri prin apele teritoriale ale Venezuelei. Aceste atacuri s-au extins în estul Caraibelor, Pacific şi în alte părţi - până în prezent au fost ucise 110 persoane. Forţele americane au confiscat două petroliere sancţionate, iar un al treilea vas este urmărit.

De Crăciun, Trump a făcut referire la un prim atac terestru, asupra unei infrastructuri portuare. Există foarte puţine detalii despre acest lucru, dar BBC a analizat declaraţiile martorilor şi crede că ar fi avut loc în Zulia, un stat bogat în petrol.

Ce se ştie despre capturarea lui Nicolas Maduro

Există încă puține informații clare despre capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. Donald Trump nu a oferit detalii despre modul în care acesta a fost reținut și nici despre locul unde a fost dus. Potrivit CBS, partenerul BBC din Statele Unite, Maduro ar fi fost capturat de Delta Force, una dintre cele mai elitiste unități antiteroriste ale armatei americane. Trump urmează să susțină o conferință de presă la reședința sa din Mar-a-Lago, unde ar putea oferi mai multe explicații despre operațiune.

Atacurile au avut loc în jurul orei 02:00 dimineața, ora locală, când în Caracas s-au auzit explozii puternice, iar coloane de fum au fost văzute ridicându-se deasupra orașului. Printre țintele lovite se numără aerodromul militar La Carlota, aflat în centrul capitalei, și Fuerte Tiuna, una dintre cele mai mari baze militare din Venezuela. Mai multe zone din apropiere au rămas fără electricitate. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu explozii și elicoptere militare, însă acestea nu au fost verificate oficial. Deocamdată, nu se știe dacă există victime. Guvernul venezuelean a anunțat că au fost lovite și statele Miranda, Aragua și La Guaira, scrie BBC.

Reacţia autorităţilor de la Caracas

Reacția autorităților de la Caracas a fost dură. Vicepreședinta Delcy Rodríguez a declarat că guvernul nu știe unde se află Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, și a cerut dovezi imediate că sunt în viață. Ministrul Apărării a susținut că atacurile au lovit inclusiv zone civile și a anunțat că se strâng date despre posibili morți și răniți.

El a afirmat că Venezuela va rezista prezenței trupelor străine pe teritoriul său. Guvernul a condamnat oficial acțiunea SUA, pe care a numit-o o agresiune militară extrem de gravă, acuzând Washingtonul că amenință pacea internațională și încearcă să pună mâna pe resursele strategice ale țării, în special petrolul și mineralele.

Inițial, Casa Albă a refuzat să comenteze evenimentele. Ulterior, Donald Trump a confirmat pe platforma sa, Truth Social, că Statele Unite se află în spatele atacurilor. El a scris că SUA au desfășurat un atac de amploare împotriva Venezuelei și că Nicolás Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară, într-o operațiune realizată împreună cu autoritățile americane. Trump a anunțat că vor urma mai multe detalii.

Cine este Nicolas Maduro

Nicolás Maduro a ajuns la putere în 2013, după moartea lui Hugo Chávez. În 2024, el a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale, deși opoziția a susținut că adevăratul învingător a fost candidatul Edmundo González. Relațiile dintre Maduro și SUA s-au deteriorat puternic în ultimii ani, pe fondul migrației masive a venezuelenilor, dar și al acuzațiilor legate de traficul de droguri.

Administrația Trump a desemnat mai multe grupări venezuelene drept organizații teroriste și l-a acuzat pe Maduro că ar fi implicat direct în conducerea unui cartel de droguri, acuzații pe care acesta le-a negat constant. Statele Unite au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea sa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰