Care ar putea fi următoarea ţintă pentru Donald Trump. Există patru variante în acest moment

Donald Trump speculează deja ce țară ar putea invada după Iran - și apar semne că un alt conflict costisitor este pe cale să izbucnească în curând.

Președintele SUA a declarat "Cuba este următoarea" în timpul unei apariții la un summit din Miami, sâmbătă, după ce a numit mult timp națiunea comunistă din Caraibe drept "inamic" al Statelor Unite. Cuba, care se confruntă în prezent cu o criză alimentară și energetică severă, declanșată parțial de sancțiunile americane impuse la începutul acestui an, a declarat că este pregătită pentru orice potențială invazie, relatează Mirror.

Între timp, în weekend au apărut dovezi suplimentare care arată că SUA s-ar putea angaja într-o invazie terestră în Iran, mii de soldați fiind mutați în regiunea Golfului în ultimele zile.

Iată o listă cu potențialele ținte următoare pentru Donald Trump:

Cuba

Cele mai recente comentarii ale lui Trump despre Cuba marchează doar cea mai recentă acțiune a sa împotriva națiunii, pe care a descris-o ca fiind condusă de "forțe sinistre ale comunismului și răului".

În timpul primului său mandat, Trump a anulat un acord din epoca Obama pentru normalizarea relațiilor dintre Washington și Havana. În ianuarie, a lovit țara cu o serie de noi tarife dure la importurile din orice țară care furnizează direct sau indirect petrol Cubei. Rezultatul a fost devastator pentru economia deja fragilă a insulei, ducând la întreruperi de curent și raționalizare pe scară largă.

Acest lucru se adaugă speculațiilor că o încercare de schimbare a regimului ar putea deveni în curând politica oficială a SUA. Vorbind cu reporterii din Biroul Oval săptămâna trecută, Trump a declarat: "Cred că voi avea onoarea de a lua Cuba. Este o mare onoare. Să iau Cuba într-o formă sau alta."

Groenlanda

Aliații europeni ai Americii au fost aruncați într-o criză diplomatică la începutul lunii ianuarie, când Trump a sugerat în repetate rânduri că o invazie americană a Groenlandei - un teritoriu autonom care aparține Danemarcei - ar putea avea loc iminent dacă Copenhaga i-ar refuza ofertele de cumpărare. El a susținut că SUA "au nevoie" de țară pentru "securitate internațională", adăugând: "dacă nu o facem pe calea ușoară, o vom face pe calea grea".

Ulterior, Trump a renunțat la amenințările cu anexarea militară, declarând la o conferință a liderilor mondiali de la Davos că "nu va folosi forța".

Dar teritoriul arctic autonom a rămas pe buzele sale de atunci, menționând și rolul său potențial în sistemul său de apărare antirachetă "Golden Dome" (Cupola de Aur), propus în valoare de 175 de miliarde de dolari.

Și dacă, așa cum sunt temerile, Iranul se dovedește a fi o operațiune militară lungă și complexă, similară implicărilor anterioare ale SUA în Orientul Mijlociu, expertul în vârstă de 79 de ani ar putea fi tentat să reia planurile ca pe o "victorie" mai clară, apărarea militară limitată a Groenlandei constând în principal dintr-o mică prezență navală daneză și patrule locale. Precedentul pe care l-ar crea - invazia efectivă a unui aliat NATO - ar fi probabil devastator.

Columbia

Columbia este o altă națiune care a apărut în vizorul lui Trump.

În zilele premergătoare raidului american asupra liderului venezuelean Nicolas Maduro, președintele SUA a susținut că omologul său columbian Gustavo Petro a fost complice și chiar implicat activ în traficul internațional de droguri, comentând: "Și Columbia este foarte bolnavă, condusă de un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite, și nu va face asta prea mult timp, vă spun eu."

Dar a părut să-și îmbunătățească tonul după ce Petro a vizitat Casa Albă în februarie, comentând: "Am avut o întâlnire foarte bună. Am crezut că a fost grozav."

Mexic

Donald Trump a reflectat, de asemenea, asupra unei campanii militare americane mai ample la sud de graniță pentru a combate cartelurile de droguri - o mișcare care ar stârni un val de indignare în rândul populației de origine mexicană a țării sale, care numără 40 de milioane de locuitori.

Acestea au inclus sugestii privind intervenția militară la sol și chiar atacuri aeriene. Trump a declarat în noiembrie: "Aș dori atacuri în Mexic pentru a opri drogurile? Sunt de acord, orice trebuie să facem pentru a opri drogurile."

Orice intervenție armată la sud de graniță ar evoca imediat amintiri amare ale războiului mexicano-american din 1846-1848, care a dus la pierderea a jumătate din teritoriul Mexicului în fața Washingtonului DC.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a respins cu fermitate orice perspectivă a unei intervenții militare americane la sol, avertizând la începutul anului: "Suveranitatea este sacrosanctă. Suveranitatea nu este de vânzare. Suveranitatea este iubită și apărată."

