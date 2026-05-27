Video Nici Papa Leon nu a putut salva noul Ferrari electric. Acţiunile companiei, în picaj

Papa Leon a testat primul Ferrari complet electric, dar nu a adus noroc companiei. Acţiunile producătorului auto au căzut la bursă după ce multe voci au criticat noul model pentru că s-a îndepărtat prea mult de imaginea consacrată.

de Radu Badiu

la 27.05.2026 , 20:33
Preşedintele companiei producătoare i-a prezentat maşina Suveranului Pontif la reşedinţa acestuia de la Castel Gandolfo. Papa Leon a studiat atent modelul Luce, care poate atinge 100 de kilometri pe oră în două secunde. Vehiculul are peste 1.000 de cai putere şi 530 de kilometri autonomie.

"Adevărata interacţiune cu fiecare Ferrari şi cu Luce, de asemenea, este comutatorul roşu de acolo. Îl numim Manettino pentru că provine din experienţa Formulei 1 şi este locul unde pilotul poate schimba setările maşinilor."

Luce, cea mai scumpă maşină electrică din lume

Proiectat în colaborare cu fostul şef de design de la Apple, Luce este cea mai scumpă maşină electrică din lume: costă de la 550.000 de euro în sus. I-a dezamăgit, însă, pe fanii mărcii, care critică dispariţia liniilor clasice, dar l-a mulţumit pe şeful Ferrari.

"Am aşteptat ziua asta 5 ani. […] Când vorbeşti despre maşini electrice, vorbeşti despre un motor foarte mic, cu o dimensiune diferită faţă de motorul termic. […] Fiecare motor are propriul său sunet. Importantă este emoţia pe care o transmite şoferului", a explicat CEO-ul Ferrari, Benedetto Vigna.

Lansarea primului model Ferrari complet electric nu a fost primită bine pe bursă - acţiunile companiei au scăzut cu 8 procente.

