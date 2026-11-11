Un român întors din străinătate a dat 7.000 € pe o ruină ca să o demoleze. Ce a făcut cu ea i-a schimbat viaţa

După 15 ani petrecuți în orașe precum Londra, Dublin și Hamburg, un român a ales să renunțe la agitația marilor oraşe și să se mute într-un sat din județul Hunedoara. Robert Ioan Pop a cumpărat o casă veche de peste 100 de ani, aflată aproape de ruină, cu intenția de a o demola și de a recupera piatra. În cele din urmă, s-a atașat de locuință și a petrecut trei ani transformând-o într-un cămin în care și-a găsit liniștea şi pofta de viaţă.

Potrivit Adevărul, casa din satul Homorod, care aparține de orașul Geoagiu, l-a costat aproximativ 7.000 de euro. Restaurarea a presupus însă investiții mult mai mari și multă muncă, la care au contribuit tatăl său și meșteri din zonă. O parte dintre lucrări le-a învățat chiar el, pe parcursul celor trei ani.

Robert a încercat să păstreze cât mai mult din farmecul construcției originale

A restaurat poarta de lemn, a conservat beciul tradițional, construit din pământ, și a refolosit materiale recuperate din gospodăriile vechi ale zonei. Lemnul a fost adus din pădure, piatra a provenit de la șuri vechi, iar țiglele au fost recuperate de la case și biserici demolate. La amenajare au contribuit și meșteri locali, dar și o artistă din Germania, care a realizat picturile.

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Planul inițial s-a schimbat după ce proprietarul a petrecut câteva nopți în casa pe care voia să o dărâme. A descoperit că locuința putea fi salvată și a decis să rămână acolo. Construcția a fost desfăcută parțial și consolidată, deoarece nu avea o fundație propriu-zisă. Pentru izolarea pereților, Robert a ales materiale precum varul, perlitul și pluta, iar încălzirea se face cu o centrală pe lemne.

A amenajat şi o grădină de legume

În jurul casei a amenajat și o grădină de legume, unde a cultivat roșii, castraveți, cartofi, ceapă și pătrunjel. A reutilizat inclusiv butoaie vechi, pe care le-a transformat în recipiente pentru plante. Pe viitor, își dorește să crească și câteva animale, pe lângă cele de companie.

Deși a locuit în mai multe orașe europene și a călătorit inclusiv la Moscova și Rio de Janeiro, Robert spune că nimic nu se compară cu liniștea din Homorod. Înainte de această schimbare, trăise mai ales în mediul urban, inclusiv în Timișoara, unde avusese un studio de fotografie și o firmă.

Acum apreciază mai ales lucrurile simple: munca în grădină, hrana cultivată în propria gospodărie și ritmul mai puțin agitat al vieții rurale. Povestea sa a atras numeroase reacții pe rețelele sociale, unde fotografiile cu locuința restaurată au fost apreciate de oameni impresionați de felul în care a reușit să salveze o construcție veche.

Casa nu a fost transformată într-o pensiune, deși mai mulți oameni l-au întrebat dacă o pot vizita. Proprietarul spune că primește cu drag prieteni și călători, însă își dorește să păstreze locuința pentru el.