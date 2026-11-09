Câştigă 2.700 de euro pe lună la 26 de ani şi munceşte doar pe telefon. Mama îi plăteşte chiria

Din ce în ce mai mulţi tineri profită de oportunităţile pe care le oferă tehnologia şi platformele sociale şi au învăţat să-şi monetizeze activitatea online. Este şi cazul Elenei, o tânără de 26 de ani din Paris, care ajunge şi la 2.700 de euro pe lună din postări online, scrie Le Monde .

Împreună cu o prietenă a descoperit o nişă culturală, iar acum face bani din filmuleţe în care explică pe înţelesul tuturor istoria artei. Elena colaborează cu muzee şi instituţii culturale, iar pentru un singur clip video şi trei stories, tânăra cere chiar şi 3.500 de euro.

După primul clip, publicat în februarie 2025, a devenit virală şi a strâns mii de urmăritori. În scurt timp au apărut şi primele colaborări. Elena şi prietena ei sunt ajutate şi de o agenţie, care se ocupă de partea administrativă. 15% din încasări ajung aici, iar restul banilor se împarte în mod egal între cele două prietene.

Cum îşi împarte banii o tânără care câştigă din social media

Tânăra locuieşte în Paris, în arondismentul 18, împreună cu iubitul ei, un câine şi o pisică. Apartamentul are două camere şi 35 de metri pătraţi, iar chiria este de 1.155 de euro. Partenerul ei lucrează în domeniul relaţiilor publice, la o editură, şi câştigă 1.900 de euro net pe lună.

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Recunoaşte că nu a fost niciodată foarte atentă la bani. Tocmai de aceea, din septembrie, a început să îşi organizeze mai bine bugetul, folosind mai multe conturi bancare online, în care îşi împarte banii pe categorii.

Cei doi au un buget lunar de 500 de euro pentru cumpărături şi ieşiri la restaurant, la care contribuie fiecare în funcţie de veniturile sale. În plus, pun deoparte câte 50 de euro pentru cheltuielile cu animalele de companie, de la hrană şi asigurare până la vizitele la veterinar.

Din banii pe care îi câştigă, tânăra pune deoparte şi suma necesară pentru contribuţiile pe care trebuie să le plătească la stat, dar şi aproximativ 120 de euro pentru echipamentele necesare muncii.

Cheltuie 15 euro pe zi pentru cafea şi alte mici produse, plăteşte 90 de euro pentru abonamentul de transport şi păstrează între 250 şi 300 de euro pentru cheltuieli personale, precum sala de sport şi machiajul.

Tânăra recunoaşte însă că are şi un ajutor important din partea familiei. Mama ei, care ocupă o funcţie de conducere într-o mare companie media, îi plăteşte aproape toată partea de chirie. După ajutorul pentru locuinţă primit de la stat, tinerei îi mai rămân de achitat doar 50 de euro.