Un câștigător misterios al Loteriei Naționale din Marea Britanie mai are la dispoziție doar o zi pentru a-și revendica premiul în valoare de aproximativ 1 milion de lire sterline. Biletul norocos a fost cumpărat în districtul londonez Richmond, însă până în prezent nimeni nu a revendicat premiul.

Câștigătorul marelui premiu la LOTO mai are doar o zi să își ridice banii. Îl aşteaptă un milion de lire - Sursa: Facebook/ My Richmond

Reprezentanții Loteriei Naționale îi îndeamnă pe locuitori să își verifice biletele, în speranța că persoana care deține combinația câștigătoare va fi identificată înainte de expirarea termenului, relatează The Sun.

Extragerea a avut loc pe 19 august, iar biletul câștigător a reușit să potrivească toate cele cinci numere principale, precum și numărul Bonus Ball. Numerele extrase au fost 4, 8, 10, 17, 23 și 28, iar Bonus Ball a fost 16.

Potrivit informațiilor publicate, câștigătorul trebuie să își revendice premiul până vineri, 18 septembrie, adică în termen de 30 de zile de la extragere, în cazul în care nu mai deține biletul fizic.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanții Allwyn, operatorul Loteriei Naționale, au lansat un apel către public pentru identificarea câștigătorului.

"Imaginați-vă că descoperiți că un bilet cumpărat în urmă cu câteva săptămâni valorează șapte cifre. Exact acest lucru s-ar putea întâmpla unui jucător Lotto din districtul londonez Richmond", a declarat Toby Moxham, responsabilul pentru serviciile oferite câștigătorilor în cadrul Allwyn.

Acesta i-a îndemnat pe oameni să discute cu prietenii, membrii familiei, colegii și vecinii pentru a contribui la găsirea persoanei care deține biletul câștigător.

Cei care cred că ar putea fi câștigătorul sunt sfătuiți să contacteze Loteria Națională pentru a face demersurile necesare în vederea revendicării premiului.

În cazul în care biletul este încă în posesia câștigătorului, termenul pentru revendicarea premiului este mai lung, acesta având la dispoziție până la 15 februarie 2027.

Premiul vine într-un an în care peste 133 de jucători Lotto au devenit milionari în Marea Britanie, potrivit informațiilor publicate de The Sun. Un alt câștigător a obținut recent un jackpot de 7,8 milioane de lire sterline.

O parte din fondurile generate de vânzarea biletelor de loterie este direcționată către proiecte ale Loteriei Naționale, inclusiv în domeniile artelor și sportului, precum și către conservarea unor obiective de patrimoniu.