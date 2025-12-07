Antena Meniu Search
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală: "Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste"

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că a votat cu încredere și optimism pentru un nou început a orașului.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 10:16
Cătălin Drulă: "Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste" Cătălin Drulă, după vot

„Cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul", a declarat Drulă după ce a votat.

Candidatul USR a subliniat necesitatea realizării proiectelor mari de infrastructură de care Capitala are nevoie și importanța îndepărtării oricăror influențe negative de la Primărie.

"Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste"

„Să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie, să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste", a spus Drulă.

El a adăugat că de mâine trebuie să înceapă „construcția de care acest oraș are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect, ale dezvoltării rețelei de transporturi, de termoficare”.

Întrebat dacă este optimist și încrezător în rezultatul alegerilor, Cătălin Drulă a răspuns ferm: „Da, sunt foarte încrezător. Simt că această comunitate mare, care se numește București, orașul în care m-am născut, în care am crescut... aici sunt de-o viață, aici sunt copiii mei care m-au însoțit în acest exercițiu frumos al democrației, așa că, da, sunt plin de optimism”.

Drulă a votat la secția de la Colegiul Tudor Vianu, liceul pe care l-a absolvit.

