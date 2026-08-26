Explicaţiile lui Manfred Weber după cererea de blocare a 770 de milioane de euro din PNRR-ul României

Grupul PPE nu doreşte ca România să piardă niciun euro din fondurile alocate prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, precizează liderul PPE Manfred Weber, după ce grupurile politice Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) şi Renew Europe (liberal) din Parlamentul European i-au solicitat preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să reţină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României prin PNRR, din cauza preocupărilor legate de reforma legii integrităţii din România.

Manfred Weber, președintele PPE, la sosirea sa la sesiunea de deschidere a Forumului Internațional EPP Libertas, pe 15 iulie 2026, la Madrid, Spania. - Profimedia Images

"Respectarea valorilor europene şi a statului de drept trebuie să fie o condiţie esenţială pentru accesarea fondurilor europene. Grupul PPE nu vrea ca România să piardă niciun euro din fondurile europene care îi sunt alocate prin PNRR. Îndeplinirea corectă şi la timp a reformelor asumate prin PNRR este esenţială pentru ca România să beneficieze integral de fondurile europene care îi sunt alocate", scrie Manfred Weber pe Facebook.

Mesajul lui Manfried Weber publicat pe Facebook

În acest context, el explică faptul că scrisoarea transmisă de Grupul PPE şi Renew oferă Comisiei Europene posibilitatea de a clarifica rapid dacă actuala formă a noii Legi a Integrităţii din România îndeplineşte cerinţele jalonului sau dacă sunt necesare modificări suplimentare.

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"Este esenţial ca această clarificare să vină rapid, astfel încât România să poată face, dacă este nevoie, toate ajustările necesare şi să îndeplinească jalonul în termen. Miza este una majoră: România trebuie să încaseze cele 770 de milioane de euro şi să nu piardă niciun euro din PNRR", adaugă lidrul PPE.

Şeful PPE, Manfred Weber, şi şefa grupului Renew, Valérie Hayer, îi cer Ursulei von der Leyen, printr"o scrisoare, „să clarifice fără echivoc" că banii " parte din fondul de redresare post"pandemică al UE " nu vor fi eliberaţi decât dacă Bucureştiul renunţă la planurile de modificare a legii care ar putea duce la interzicerea exercitării funcţiei de primar în cazul lui Dominic Fritz.

Explicaţiile liderului PPE

Weber şi Hayer susţin că aplicarea retroactivă, prin amendamentul introdus de PSD şi AUR în legea ANI, încalcă legislaţia UE şi Constituţia României şi acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz.

Scrisoarea introduce şi un argument de drept european: Dominic Fritz este cetăţean german ales primar în România în baza drepturilor conferite cetăţenilor UE de articolul 22 din TFUE (Tratatul Fundamental al UE " n.r.). Autorii susţin că încetarea retroactivă a unui asemenea mandat ar afecta efectul util al dreptului european şi cer explicit Comisiei să"şi folosească prerogativele în această materie. "Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică", a declarat Hayer pentru POLITICO.