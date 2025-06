Ce înseamnă victoria lui Karol Nawrocki în Polonia pentru UE şi războiul din Ucraina

Deși rolul președintelui polonez este în mare parte ceremonial, acesta are o anumită influență asupra politicii externe și de apărare și o putere critică de veto asupra noilor legi. Veto-ul prezidențial poate fi anulat numai cu o majoritate de 60% în parlament, pe care guvernul actual, condus de Donald Tusk, nu o are, relatează Reuters și The Guardian, citate de news.ro.

Miza alegerilor era ca guvernul lui Donald Tusk să poată face progrese în ceea ce privește promisiunile sale electorale privind statul de drept și problemele sociale, inclusiv avortul și drepturile LGBTQ, după 18 luni de coabitare dificilă cu președintele opoziției, Andrzej Duda. Însă este de așteptat ca victoria lui Nawrocki să prelungească impasul, făcând dificilă, dacă nu imposibilă, adoptarea de către guvern a unor reforme importante înainte de alegerile parlamentare din 2027.

"Tusk este conștient de miză și de faptul că, în cazul în care Nawrocki câștigă, va avea o administrație șchioapă pentru următorii doi ani. Și va fi mai rău decât cu Duda, deoarece Nawrocki va veni proaspăt, cu un nou mandat în urma a ceea ce s-a transformat efectiv într-un referendum asupra guvernului", a declarat înainte de alegeri profesorul Aleks Szczerbiak, care predă politici est și central europene la Universitatea din Sussex.

Mizele externe

"Nu vorbim atât de mult despre consecințe politice directe", a declarat Piotr Buras de la think-tank-ul European Council on Foreign Relations. "Dar dacă Trzaskowski, candidatul lui Tusk, pierde, mesajul este că polonezii îl resping pe el și guvernul său".

Privat de această legitimitate, Tusk "se va lupta să joace rolul important pe care a început să îl joace în UE", a declarat Buras. "Guvernul său va fi mai slab, spațiul său de manevră se va reduce. Este vorba despre capacitatea Poloniei de a juca un rol puternic pe scena UE", a punctat analistul.

Victoria în alegeri a lui Tusk din urmă cu doi ani a marcat începutul revenirii Poloniei în sânul Uniunii Europene, după două mandate dificile reprezentate de guvernarea populistă național-conservatoare, în timpul cărora Varșovia s-a confruntat în mod repetat cu Bruxelles-ul din cauza problemelor legate de statul de drept. De asemenea, PiS s-a certat în mod regulat și inutil cu Germania și, în multe dezbateri din UE, a luat partea guvernului ungar iliberal al prim-ministrului Viktor Orbán, perturbatorul șef al blocului comunitar, îndepărtând și mai mult Polonia de mainstream-ul european.

Revenirea lui Tusk, ales cu promisiunea de a anula majoritatea măsurilor din era PiS, a dus la o schimbare radicală a relațiilor, UE deblocând rapid peste 100 de miliarde de euro din fondurile pe care le înghețase ca represalii pentru regresul Poloniei față de normele democratice.

Susținută de o economie înfloritoare, de o prosperitate în creștere și de importanța sa strategică în rezistența față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Varșovia s-a transformat în doar doi ani într-una dintre cele mai influente capitale ale UE, cea mai bună prietenă cu Berlinul și Parisul.

Însă întoarcerea sa deplină în sânul UE poate fi completă numai dacă Tusk poate realiza reformele-cheie – în special, reducerea politizării sistemului judiciar făcută de către PiS – care au fost blocate până acum de președintele în exercițiu Andrzej Duda, care se aliniază PiS.

Principalele puncte de fricțiune între Tusk și Nawrocki

Prim-ministrul Donald Tusk a ajuns la putere în 2023 cu o largă alianță de partide de stânga și de centru, promițând să anuleze schimbările aduse de partidul naționalist Lege și Justiție (PiS), despre care Uniunea Europeană a afirmat că au subminat democrația și drepturile femeilor și ale minorităților. Cu toate acestea, reformele au avansat lent, în principal deoarece, potrivit guvernului, președintele polonez în exercițiu, Andrzej Duda, aliat al PiS, a respins prin veto proiectele de lege. Iar acum, este de așteptat ca Nawrocki să continue să le blocheze.

Reuters prezintă principalele dispute pe care noul președinte și guvernul ar putea să le aibă.

Probleme sociale

Tusk a câștigat alegerile parlamentare din 2023, în parte datorită promisiunilor de a pune capăt interdicției aproape totale a avortului, introdusă de guvernul conservator PiS.

Tusk și stânga au promis să permită avortul la cerere până la 12 săptămâni și să restabilească dreptul la întreruperea sarcinii în cazul anomaliilor fetale, dar coaliția nu a reușit să ajungă la un acord asupra unui proiect de lege. De asemenea, s-a susținut că Duda ar recurge la veto pentru orice liberalizare a dreptului la avort.

Nawrocki a declarat că nu va semna niciun proiect de lege care să liberalizeze dreptul la avort, nici măcar în cazul anomaliilor fetale. El se opune, de asemenea, unui proiect de lege privind parteneriatele între persoane de același sex, propus de stânga. Nawrocki a făcut campanie cu promisiunea de a se asigura că politicile economice și sociale vor favoriza polonezii în detrimentul altor naționalități, inclusiv refugiații din Ucraina vecină.

Statul de drept

În timpul celor două mandate ale sale la guvernare, între 2015 și 2023, PiS a introdus reforme judiciare care, potrivit Bruxelles-ului, au subminat statul de drept, iar criticii le-au acuzat de haosul din sistemul judiciar. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că noua procedură de numire a judecătorilor nu garantează imparțialitatea acestora, deschizând calea pentru contestarea hotărârilor lor.

Tribunalul Constituțional a emis hotărâri prin care a declarat că primează Constituția Poloniei asupra dreptului UE, subminând un principiu fundamental al Uniunii. Bruxelles-ul a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această hotărâre, pe care actualul guvern nu o recunoaște.

Cu toate acestea, eforturile lui Tusk de a anula modificările din justiție au eșuat până în prezent, fiind blocate de Duda, care continuă să numească judecători în conformitate cu regulile PiS. Nawrocki a semnalat că susține modificările PiS, sugerând că impasul va continua.

Duda a blocat, de asemenea, eforturile guvernului de a-i aduce în fața justiției pe politicienii PiS, grațiind doi membri ai fostului guvern condamnați pentru abuz de putere în funcțiile anterioare. Criticii au afirmat că Nawrocki ar putea fi supus presiunilor din partea PiS pentru a-i grația pe politicienii săi.

Politica internă

Victoria lui Nawrocki ar putea submina proiectul politic al lui Tusk și ar putea fi un preludiu al revenirii PiS la putere în 2027 sau chiar mai devreme, dacă coaliția centristă de la putere se destramă și se organizează alegeri anticipate.

Tusk a declarat că dorește să renegocieze acordul de coaliție și să remanieze echipa sa după alegerile prezidențiale, pentru a o face mai eficientă.

Nawrocki va avea, de asemenea, dreptul de a numi noul guvernator al Băncii Naționale a Poloniei, care conduce Consiliul de Politică Monetară, care decide politica monetară, precum și alți înalți funcționari.

Războiul din Ucraina

Deși Nawrocki susține acordarea de ajutor militar pentru Ucraina, ca să respingă invazia Rusiei, el se opune aderării Kievului la alianțele occidentale, cum ar fi UE şi NATO. El a declarat, de asemenea, că nu va fi de acord cu desfășurarea trupelor poloneze pe teritoriul ucrainean.

Nawrocki respinge sugestiile că ar avea o poziție prorusă, afirmând totodată că Polonia are dreptul să ridice probleme sensibile cu Kievul, cum ar fi exhumarea rămășițelor victimelor poloneze ucise de naționaliștii ucraineni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

UE şi SUA

Nawrocki promite să se opună eforturilor lui Tusk și Trzaskowski de a promova, spune el, un superstat european, de a ceda prerogativele naționale poloneze către Bruxelles și de a submina relațiile de securitate ale țării cu Statele Unite.

Într-o întâlnire cu Slawomir Mentzen, candidatul de extremă dreapta care s-a clasat pe locul al treilea în primul tur al alegerilor, el a semnat o declarație prin care se angajează să nu accepte niciun tratat european care ar "slăbi poziția Poloniei".

Nawrocki acordă prioritate consolidării relațiilor de securitate cu SUA, în special în domeniul apărării. În timp ce adversarul său liberal, Rafal Trzaskowski, și-a pus în valoare credibilitatea europeană, Nawrocki s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă și a primit sprijinul președintelui american pentru candidatura sa la funcția supremă din Polonia.

