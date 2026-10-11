Donald Trump ia în calcul redenumirea Oceanului Atlantic sau a Oceanului Pacific și spune că unul dintre acestea ar putea purta chiar numele său. Președintele american a lansat ideea în timpul unui miting din Tennessee, unde a sugerat că, înainte de încheierea mandatului său, ar trebui să existe și un "Ocean Trump", după ce a promovat deja schimbarea denumirilor Golfului Mexic și Lacului Ontario.

Ce ocean ar putea fi redenumit după Donald Trump. Propunerea lansată de preşedintele american - Profimedia

Președintele Donald Trump a avansat sâmbătă ideea redenumirii mai multor întinderi de apă, după demersurile sale de schimbare a numelor Golfului Mexic și Lacului Ontario.

"Avem golful. Avem un lac frumos. Acum, cineva a spus că ne trebuie un fluviu. (…) Avem nevoie de un fluviu. Avem nevoie de un ocean", a declarat Trump în timpul unui miting desfășurat în Clarksville, Tennessee, potrivit The Washington Post.

Trump a sugerat că ar putea redenumi fie Oceanul Atlantic, fie Oceanul Pacific și a părut să glumească spunând că noul nume ar putea fi în onoarea sa.

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"L-am putea numi Oceanul Trump sau Oceanul Americilor, ceva de genul acesta. Înainte să plec din funcție, cred că ar trebui să avem un ocean. Și avem nevoie de un fluviu important", a spus Trump, stârnind râsete și aplauze.

Anul trecut, Trump a redenumit Golful Mexic în Golful Americii, decizie care a provocat tensiuni diplomatice cu Mexicul, un conflict cu agenția de presă Associated Press, după ce aceasta a refuzat să folosească noua denumire, precum și alte dispute.

În august, Trump a redenumit și Lacul Ontario, situat între statul american New York și Canada, în Lacul America. Decizia a venit pe fondul unui conflict cu liderii canadieni privind comerțul și tarifele vamale.

Președintele poate folosi prerogativele executive pentru a schimba denumirile unor întinderi de apă și ale altor elemente geografice. Companiile private care furnizează hărți online au acceptat, în general, noile denumiri promovate de Trump.

În discursul susținut sâmbătă, Trump a afirmat că nu va schimba numele fluviului Hudson, care traversează statul său natal, New York, și care poartă numele exploratorului Henry Hudson.

"A făcut o treabă bună când a pus la punct chestia asta, cu mult timp în urmă", a declarat Trump.

Președintele a mai spus că nu va schimba numele fluviului Mississippi, care contribuie la delimitarea graniței vestice a statului Tennessee, adăugând că are o afinitate deosebită pentru acest stat datorită rezultatelor sale electorale.

"Iubesc Mississippi. Am câștigat acel stat la o diferență foarte mare", a spus Trump.

Luna trecută, Trump a sugerat și redenumirea statului New Mexico în „New America” („Noua Americă”). O astfel de schimbare ar necesita, cel mai probabil, demersuri din partea autorităților statului și a Congresului SUA, iar săptămâna trecută președintele a declarat că decizia le va aparține locuitorilor din New Mexico.

"Nu voi insista, dar multor oameni le place foarte mult ideea", a afirmat Trump într-un videoclip publicat pentru a susține un candidat republican la alegerile pentru Congres în acest stat.