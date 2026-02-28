Orientul Mijlociu clocotește. Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite în această dimineaţă. Operaţiunea, numită Răgetul Leului, este scânteia care poate aprinde întreaga regiune. Drone lansate spre Israel, explozii în mai multe state şi baze americane atacate. Israelul vorbește despre anihilarea întregii conduceri iraniene, iar Teheranul promite o lecție greu de uitat şi pentru următoarele generaţii. Alianțe, orgolii istorice, toate se aliniază periculos. Și printre aceste linii de foc, sunt și români. Oameni care trăiesc, muncesc, așteaptă vești, în orașe unde cerul e brăzdat de rachete, iar pământul se cutremură.

"Luăm copiii, animalele şi mergem de urgenţă în buncăr. Avem la dispoziţie 90 de secunde", sunt mărturiile unor oameni prinşi în zona de conflict. Zgomotul infernal al exploziilor a sfâșiat liniștea în Teheran. Bombele aruncate de avioanele F-15 ale Israelului au semănat teroare în capitala Iranului. Oamenii au căutat îngroziţi adăpost, iar spaţiul aerian al ţării a fost închis de urgenţă. La doar 30 de minute distanţă, Statele Unite au lansat un alt atac coordonat aer-mare. Atacul are loc în mijlocul Ramadanului, lună sfântă pentru musulmani.

Mărturiile românilor prinşi în conflict

În semn de răzbunare, Iranul a trimis zeci de rachete către Israel. În mijlocul acestui coşmar sunt prinşi mulți români stabiliți în regiune. Pentru ei, liniștea de acasă s-a transformat într-un cronometru al terorii.

"Acum trimit rachete la câteva minute şi, astăzi, am stat o oră şi jumătate în buncăr", a declarat Roxana Perez, o româncă stabilită în Israel. "La ora 8, a avut loc primul atac israelian asupra Iranului. E absolut interzis să ieşim noi, aşa de capul nostru, să vedem dacă s-a terminat, nu s-a terminat... E foarte greu. Băiatul meu tocmai ce s-a înrolat în armată", spune Ioana, o româncă stabilită în Israel.

La ţintă au fost luate şi alte state din Golful Persic. În Dubai, unde mulţi români îşi fac vacanţele, s-au auzit explozii în jurul resorturilor luxoase. "Se pare că tocmai a început războiul. S-a auzit de la noi din casă mai multe bubuieli. Ne-am făcut ghiozdanele repede, paşapoarte, acte, am scos bani cash, baterie externă, apă. Am luat şi nişte hanorace, ceva de mâncare şi am venit în parcarea subterană că shelter n-avem".

În Bahrain, o rachetă a căzut în apropierea unor hoteluri, iar oamenii au fugit panicaţi pe străzi. "Acolo este hotelul nostru şi acolo a căzut bomba. A dat cu balistică", spune un român din Bahrain.

Atacurile, botezate de israelieni Leul care rage şi Furie epică de americani, vin după ce Donald Trump a amenințat în numeroase rânduri regimul de la Teheran cu represalii, dacă Iranul va continua programul său nuclear și balistic.

Americanii au adus 2 portavioane în regiune. Chiar în coasta Iranului, în Marea Arabiei, e portavionul Abraham Lincoln împreună cu grupul său de luptă care include distrugătoare cu rachete ghidate. SUA se tem că ar putea fi vizate şi bazele NATO din Europa.

Riposta Teheranului a început cu bazele americane din Golf, exact aşa cum au ameninţat. Atacurile au vizat bazele aeriene al-Udeid din Qatar, Ali al-Salem din Kuweit şi al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite şi Bahrain.

Ce riscuri există pentru România

Bahrain este considerat epicentrul prezenţei navale americane în Orientul Mijlociu, un punct roşu în securizarea rutelor maritime vitale. Aici este staţionată a cincea flotă americană cu peste 9.000 de militari. Americanii au dislocaţi în Orient undeva la 40.000 de militari. Cu capabilităţile sale, Iranul poate ajunge teoretic până în sud-estul Europei - Grecia şi România.

"Cred că se impune o analiză serioasă, poate în CSAT din partea SRI-ului, cu privire la faptul că s-ar putea să existe unele grupuri de ordin terorist sau de alt fel. Cred că este nevoie să se schimbe, dacă analiza aduce în acest sens, acest nivel de albastru precaut la următorul nivel cum ar fi indicat", a explicat Cristian Barbu, fost comandant al Academiei Tehnice Militare.

Ca măsură de precauţie, România şi-a retras de urgenţă personalul neesenţial de la ambasada din Israel. "Angajații ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi, asta este datoria lor, trebuie să rămână pe poziții așa încât să îi susțină pe cetățenii noștri sau să reprezinte România chiar și în această situație dificilă", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Surse de la vârful administraţiei americane spun că scopul atacului ar fi fost înlăturarea regimului ayatollahului Ali Khamenei. Palatul său din Teheran s-a transformat într-un munte de moloz, însă presa de stat iraniană scrie că liderul suprem a reuşit să fugă înainte de atacul Washingtonului.

Primele detalii despre victimele conflictului

În timpul raidului, americanii ar fi reuşit să-l elimine pe Amir Hatami, comandantul-şef al armatei. Israelul şi Pentagonul au atacat peste 30 de oraşe din întreaga ţară. În Minab, Teheranul spune că o şcoală de fete a fost lovită, iar 57 de copii au murit.

Surse citate de Reuters spun că atacul coordonat Israel-Statele Unite a fost pregătit cu luni de zile înainte. "Armata Statelor Unite desfășoară o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură extrem de malefică și radicală să amenințe America și interesele sale fundamentale de securitate națională. Vom distruge rachetele lor și vom nimici industria lor de rachete", a declarat Trump.

Reza Pahlavi, fiul moştenitor al şahului, a făcut apel la oamenii din Iran să iasă pe străzi şi să susţină atacul americanilor. "Dragii mei compatrioți, destinul ne așteaptă. Ajutorul pe care președintele Statelor Unite l-a promis curajosului popor iranian a sosit acum".

Tot în această dimineaţă, Israelul a bombardat infrastructură militară a teroriştilor Hezbollah, din sudul Libanului. Atacurile lansate de Statele Unite şi Israel au avut loc în timpul negocierilor nucleare cu Iranul, intermediate de Oman, de la Geneva. "În ultimele luni, tiranii din Iran au complotat să-și reconstruiască capacitățile nucleare și balistice și să le îngroape sub pământ, unde nu le vom putea ataca. Dacă nu îi oprim acum, vor deveni invulnerabili", a declarat Benjamin Netanyahu.

Următoarea rundă de negocieri ar fi trebuit să aibă loc săptămâna viitoare, la Viena. Ultimul atac al americanilor asupra Iranului a avut loc vara trecută. Preşedintele Donald Trump anunţase atunci că a reuşit să elimine programul nuclear al iranienilor.

