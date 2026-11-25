Rusia pregătește o lege prin care filmele străine ar putea fi difuzate în cinematografe doar în anumite perioade ale anului. Proiectul prevede introducerea unor cote pentru producțiile de peste hotare, iar în unele intervale sălile de cinema ar putea fi obligate să renunțe complet la acestea în favoarea filmelor rusești, scrie publicaţia de opoziţie Meduza .

Proiectul de lege a fost redactat în Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, potrivit agenției de presă de stat TASS, care susține că a obținut o copie a documentului. Agenția nu a precizat cine sunt autorii inițiativei.

Modificările propuse vizează legea privind sprijinul acordat de stat industriei cinematografice. Autorii vor să introducă o cotă pentru filmele naționale, ceea ce ar însemna că, în anumite perioade ale anului, cinematografele nu ar mai putea difuza deloc filme străine. O altă variantă ar fi ca producțiile de peste hotare să ocupe doar o parte foarte mică din program, în comparație cu filmele rusești.

Perioada în care s-ar aplica aceste restricții nu ar putea depăși jumătate din zilele unui trimestru și ar urma să fie de aproximativ 45 de zile. Calendarul ar trebui stabilit cu cel puțin 90 de zile înainte de începerea anului, după consultări cu organizațiile din industria cinematografică rusă.

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Potrivit proiectului, contractele deja încheiate pentru difuzarea filmelor străine nu ar mai fi valabile în perioada în care se aplică aceste cote.

Putin a cerut introducerea "cotelor" pentru filmele străine

Ideea limitării producțiilor străine a fost susținută și de regizorul rus Nikita Mihalkov. În iunie 2025, acesta a propus în fața deputaților introducerea unor cote și a unor taxe de intrare pentru filmele străine, susținând că astfel ar putea fi protejată industria cinematografică din Rusia. El a afirmat că mai mulți cineaști i-au cerut să ridice această problemă în fața președintelui Vladimir Putin.

În martie 2026, la o reuniune a Consiliului pentru Cultură, Putin a declarat că Rusia nu ar trebui să primească fără rezerve filmele străine. Liderul de la Kremlin a susținut că, fără un control adecvat, unele producții promovează "lucruri complet stupide și inutile".

El a cerut Ministerului Culturii să stabilească reguli privind cotele pentru filmele străine distribuite în cinematografele rusești cât mai curând posibil.

Filmele rusești au deja prioritate în fața producțiilor străine

În Rusia, lansările unor filme străine au fost amânate în repetate rânduri pentru a face loc producțiilor autohtone.

În iulie 2026, distribuitorii au cerut cinematografelor să amâne proiecțiile noului film "Spider-Man", pentru a face loc producției rusești "Ultimul Bogatâr: Kolobok" (n.r. Ultimul voinic). Aceștia ar fi amenințat cu sancțiuni cinematografele care nu respectau solicitarea. Decizia de a amâna lansarea filmului "Spider-Man" a stârnit reacții negative din partea spectatorilor.