Tratatul nuclear între SUA și Rusia a expirat. De ce este îngrijorător și ce ar putea urma

Ultimul tratat de dezarmare nucleară între SUA și Rusia a expirat joi. Președinții Vladimir Putin și Donald Trump nu mai au timp să salveze New START, fapt care alimentează temerile legate de declanșarea unei noi curse a înarmării, potrivit EFE și BBC.

Expirarea Tratatului de reducere a armelor strategice va lăsa lumea fără un sistem de control al armelor nucleare pentru prima dată din 1972, când Uniunea Sovietică şi SUA au semnat SALT. Experţii din ambele tabere se tem, având în vedere antagonismul dintre Rusia şi Occident provocat de războiul din Ucraina, că planeta va reveni la starea de instabilitate strategică ce a dus la criza rachetelor cubaneze (1961), în care lumea a fost "la un minut distanţă" de al Treilea Război Mondial.

Tratatul START III sau New START a fost semnat de preşedintele rus de atunci, Dmitri Medvedev, şi de preşedintele american, Barack Obama, pe 8 aprilie 2010 la Praga şi reînnoit în februarie 2021 pentru încă cinci ani.

Trump nu răspunde propunerii lui Putin

Confruntat cu refuzul SUA de a negocia, Putin a propus în septembrie 2025 extinderea limitelor stipulate de tratat pentru încă un an: maximum 1.550 de focoase nucleare, 700 de rachete balistice şi 800 de sisteme de lansare pentru fiecare dintre cele două puteri, fie că sunt lansate pe uscat, pe mare sau din aer.

Putin, care a cerut SUA să menţină paritatea nucleară, a descris o posibilă retragere definitivă a SUA din tratat ca fiind un pas "greşit" şi "miop" din "multe puncte de vedere". "Răspunsul oficial al americanilor nu a venit niciodată", a remarcat miercuri Iuri Uşakov, consilier pe probleme externe al Kremlinului.

În realitate, Trump, care a fost reticent de la revenirea sa la Casa Albă să semneze un nou START - considerat cel mai cuprinzător tratat de dezarmare semnat vreodată - fără participarea Chinei, nu a acceptat niciodată aşa-zisa ramură de măslin rusească, notează EFE.

La început, a spus că i se pare o "idee bună", dar în ultima sa declaraţie pe această temă pentru New York Times din 8 ianuarie, preşedintele american a fost cât se poate de clar: "Dacă expiră, atunci să expire". "Pur şi simplu vom face o înţelegere mai bună", a adăugat el sfidător.

Trump nu poate salva propriu-zis tratatul New START - predecesorul său, democratul Joe Biden, l-a prelungit cu doar două zile înainte de expirarea sa, pe 3 februarie 2021 - deoarece tratatul nu permite prelungiri ulterioare, dar poate menţine stabilitatea strategică chiar în momentul în care lumea trece printr-o nouă eră de reînarmare.

Lipsă de control în privinţa armelor nucleare

Nu contează prea mult faptul că Kremlinul l-a avertizat pe Trump că semnarea unui nou tratat de dezarmare va fi un proces "lung" şi "dificil". Cert este că China, care deţine aproximativ 10% din potenţialul combinat de descurajare nucleară al Rusiei şi Statelor Unite, dar şi Franţa şi Regatul Unit, se opun semnării unui viitor tratat de reducere a armelor strategice.

Miercuri, Putin a vorbit prin videoconferinţă cu liderul chinez Xi Jinping, o conversaţie în timpul căreia a afirmat că, "pe fondul turbulenţelor globale în creştere, cooperarea în politică externă dintre Moscova şi Beijing rămâne un factor important de stabilizare".

Experţii se tem că Rusia şi Statele Unite, care au respectat limitele impuse de tratatul START la 5 februarie 2018, îşi vor dubla desfăşurarea de focoase nucleare în lunile următoare. "Dacă ambele ţări nu convin să îşi menţină limitele forţelor, lumea va intra într-o fază de escaladare nucleară potenţial incontrolabilă, care va fi mai complexă decât cursa înarmărilor din timpul Războiului Rece, având în vedere dinamica expansiunii nucleare a Chinei şi a tehnologiilor emergente destabilizatoare", avertizează Iniţiativa privind Ameninţarea Nucleară, cu sediul în SUA.

Potrivit unor surse americane, cele două puteri deţin 5.459 (Rusia) şi respectiv 5.177 (SUA) de focoase nucleare, aproximativ 87% din totalul mondial, dar de şase ori mai puţine decât înainte de semnarea primului tratat START în iulie 1991, la sfârşitul Războiului Rece.

"Nu vreau să spun că asta înseamnă (...) că va începe un război nuclear. Dar, în orice caz, acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze (...) Când există un acord ca acesta, există încredere. Şi când nu există unul, înseamnă că încrederea a dispărut (...) Este mai bine să nu existe un START IV decât un acord care să mascheze neîncrederea reciprocă şi să declanşeze o cursă a înarmărilor în alte ţări", a declarat Medvedev.

Criticii tratatului subliniază că Putin a suspendat deja implementarea acordului, deşi nu l-a denunţat, pe 21 februarie 2023, din cauza sprijinului militar american acordat Ucrainei. Prin urmare, în realitate, specialiştii occidentali nu au putut inspecta instalaţiile ruseşti timp de aproape doi ani, tocmai când Moscova a desfăşurat arme nucleare tactice în Belarus, care a reactivat vechile silozuri din epoca sovietică. Mai mult, susţin detractorii săi, Rusia a efectuat recent teste cu armament de nouă generaţie care nu este limitat de New START.

Darya Dolzikova, cercetător senior în cadrul think tank-ului britanic RUSI, avertizează că expirarea tratatului New START este îngrijorătoare, deoarece atât SUA, cât și Rusia au motive să își extindă capacitățile nucleare strategice.

Ambele state își modernizează în prezent forțele nucleare, iar o nouă cursă a înarmării este deja în desfășurare, scrie BBC. Potrivit Dolzikova, Rusia este tot mai preocupată de capacitatea sa de a depăși sistemele de apărare aeriană ale SUA, mai ales în contextul planurilor președintelui Donald Trump de a construi un Golden Dome pentru apărarea Americii de Nord împotriva armelor cu rază lungă de acțiune.

În paralel, Moscova a dezvoltat arme noi concepute special pentru a ocoli aceste sisteme de apărare, precum Poseidon, o dronă submarină de tip torpilă cu propulsie nucleară, și Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară.

Totodată, SUA, Rusia și China lucrează la dezvoltarea rachetelor hipersonice cu rază lungă de acțiune, extrem de rapide și dificil de interceptat. Dolzikova subliniază că aceste evoluții militare complică și mai mult șansele de a ajunge la un nou acord de control al armelor, într-un context în care armele nucleare capătă o importanță tot mai mare, iar tot mai multe state le văd ca pe un instrument de descurajare.

Ce s-ar putea întâmpla mai departe

Fiecare parte ar fi liberă să îşi mărească numărul de rachete şi să desfăşoare alte sute de focoase strategice. Cu toate acestea, experţii spun că acest lucru prezintă unele provocări tehnice şi logistice şi nu s-ar întâmpla peste noapte, ar fi nevoie de aproape un an întreg pentru a face schimbări semnificative.

Pe termen mai lung, există îngrijorarea că ar putea apărea o cursă a înarmărilor nereglementată, în care fiecare parte ar continua să acumuleze arme pornind de la cele mai pesimiste presupuneri pe care le-ar face în legătură cu planurile părţii adverse.

