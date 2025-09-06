Peter Hebblethwaite a fost până recent directorul unei mari companii britanice de transport maritim, P&O Ferries. El a renunţat la post "din motive personale".

"Cel mai rău şef din lume" şi-a dat demisia. Cine e bărbatul şi cum şi-a câştigat acest renume - ProfiMedia

Peter Hebblethwaite şi-a câştigat în urmă cu câţiva ani renumele de "cel mai rău şef din lume". Britanicul, care s-a aflat la conducerea companiei P&O Ferries, din domeniul transporturilor maritime, a decis acum să renunţe la jobul său pentru a se dedica familiei.

Cum a ajuns "cel mai rău şef din lume"

Hebblethwaite a condus compania P&O Ferries într-o perioadă de schimbări majore. El a declanşat un scandal major în lumea sindicatelor, pentru care a ajuns să dea explicaţii inclusiv în Parlamentul Britanic, după ce a decis concedierea a nu mai puţin de 800 de oameni dintr-un foc. Motivul: înlocuirea angajaţilor cu muncitori temporari din străinătate, plătiţi sub salariul minim legal din UK. Mai mult, concedierile nu s-au făcut prin intermediul unor discuţii cu fiecare angajat în particular, ci printr-un videoclip difuzat pe Zoom.

Asta a făcut ca în noiembrie 2022, la un congres al sindicatelor din Marea Britanie, Peter Hebblethwaite să fie votat "cel mai rău şef din lume". El "i-a învins" atunci pe Jeff Bezos de la Amazon şi Michael O'Leary de la Ryanair.

Mai mult, la momentul audierii în Parlament, el a fost "spulberat" de cei prezenţi, care l-au numit "criminal neruşinat".

Hebblethwaite, plătit cu 500.000 lire în 2023

În anul 2023, Peter Hebblethwaite a fost chiar premiat de compania P&O Ferries cu suma de 183.000 lire sterline. Asta pe lângă salariul său anual de 325.000 lire.

Cu ce se ocupă P&O Ferries

Compania P&O Ferries transportă anual peste 4.5 milioane de pasageri între insula Britanică şi continentul European. Firma operează feriboturi pe rutele Anglia/Irlanda de Nord/Scoţia şi Calais (Franţa) ori Rotterdam (Ţările de Jos).

