Mesajul Regelui Charles pentru români de 1 Decembrie: Ţările noastre împărtășesc legături puternice

Regele Charles al III-lea a transmis un mesaj României cu ocazia Zilei Naționale, exprimându-şi aprecierea pentru relația strânsă dintre cele două țări și dorința de a întări cooperarea în fața provocărilor globale.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 12:49
"Soția mea și cu mine suntem încântați să vă transmitem dumneavoastră, Excelenței Voastre, și poporului României cele mai calde felicitări cu prilejul acestei zile naționale deosebite.

Sunt foarte bucuros că țările noastre împărtășesc legături atât de puternice și aștept cu nerăbdare să consolidăm și mai mult prietenia noastră. Îmi exprim speranța și dorința fermă ca națiunile noastre să colaboreze pentru a avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și problemelor de mediu, care ne afectează pe toți la nivel global. Soția mea și cu mine vă transmitem cu mare plăcere cele mai bune urări dumneavoastră și tuturor românilor pentru anul care urmează", a fost mesajul Regelui Charles

