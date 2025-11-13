Un autobuz de pasageri a căzut într-o prăpastie adâncă miercuri dimineață, după ce s-a ciocnit cu un alt vehicul în sudul statului Peru, ucigând cel puțin 37 de persoane și rănind alte 13, au declarat autoritățile.

Cel puţin 37 de persoane au murit în Peru după ce un autobuz a căzut într-o râpă - X / The Informant

Printre victime se numără 36 de persoane care au murit la faţa locului şi o alta care a decedat la spital.

Walther Oporto, şeful regional al sănătăţii din Arequipa, a declarat că autobuzul a lovit o camionetă și a ieșit de pe drum într-o curbă, căzând mai mult de 200 de metri (peste 650 de picioare) până pe malurile râului Ocona, transmite AP.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Autobuzul plecase din orașul Chala, o zonă minieră situată tot în sudul statului Peru, și se îndrepta spre orașul Arequipa.

Accidentele mortale de autobuz nu sunt neobișnuite în Peru. Cauza accidentului de miercuri nu este clară, însă autoritățile au declarat în trecut că șofatul imprudent și viteza excesivă se află la originea multora dintre aceste evenimente.

În august, un autobuz s-a răsturnat pe o autostradă și 10 persoane au murit. În iulie, un alt autobuz care călătorea din Lima spre regiunea amazoniană a statului Peru s-a răsturnat, provocând moartea a cel puțin 18 persoane și rănirea altor 48.

În ianuarie, cel puțin șase persoane au murit și 32 au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-un râu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰