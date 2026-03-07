Antena Meniu Search
Americanii au început să folosească baze militare britanice împotriva Iranului

Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru "operaţiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ceea ce ar periclita vieţile unor britanici", a comunicat sâmbătă pe platforma X ministerul apărării de la Londra, citat de AFP, potrivit Agerpres. 

de Denisa Vladislav

la 07.03.2026 , 18:25
SUA au început să folosească baze militare britanice împotriva Iranului - Sursa: Profimedia

De vineri, au început să sosească din SUA la baza RAF (Royal Air Force - forţele aeriene ale Regatului Unit, n. red.) de la Faiford, din sud-estul Angliei, bombardiere B-1.

Regatul Unit a aprobat duminică utilizarea de către Statele Unite a anumitor baze, cum ar fi cea menţionată, din comitatul Gloucestershire, sau Diego Garcia, din Oceanul Indian, abia după ce preşedintele american Donald Trump l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer că nu a permis folosirea complexelor respective pentru primele lovituri asupra Iranului.

Miercuri, Starmer şi-a justificat deciziile arătând că sâmbăta trecută "nu era gata" să rişte intrarea ţării sale în război "fără o bază legală şi fără un plan viabil".

Un sondaj de opinie publicat vineri de institutul Survaiton arată că 56% din britanici susţin prima poziţie a lui Starmer, în timp ce doar 27% o consideră greşită; 49% vor ca Regatul Unit să rămână în afara conflictului din Orientul Mijlociu, protejându-şi doar interesele proprii, iar 17% ar prefera un angajament activ alături de SUA şi Israel; 20% cer ca Londra să se opună clar războiului.

Denisa Vladislav
