Cele mai puternice paşapoarte din lume în 2026. Unde se situează România

Cele mai puternice paşapoarte în 2026, potrivit ultimului raport al Henley Passport Index, provin din ţări asiatice: Singapore pe locul 1 şi Japonia şi Coreea de Sud la egalitate pe locul 2. În ceea ce priveşte România, cetăţenii cu paşaport românesc pot călători fără viză în 120 de ţări şi teritorii.

Cetăţenii din Singapore se bucură de acces fără viză în 192 din cele 227 de ţări şi teritorii urmărite de index, care a fost creat de firma de consultanţă în materie de cetăţenie şi rezidenţă globală Henley & Partners, cu sediul la Londra, şi utilizează date exclusive de la Asociaţia Internaţională de Transport Aerian. Japonia şi Coreea de Sud se află imediat în urma lor, cu acces fără viză în 188 de destinaţii.

Henley consideră ţările cu acelaşi scor ca fiind la egalitate în clasament, astfel că cinci ţări europene împart locul 3: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia şi Elveţia. Toate au acces fără viză în 186 de ţări şi teritorii.

Locul 4 este ocupat, de asemenea, în totalitate de ţări europene, următoarele ţări având toate un scor de 185: Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Ţările de Jos şi Norvegia.

Locul 5, cu un scor de 184, este ocupat de Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Emiratele Arabe Unite.

Emiratele Arabe Unite urcă în clasament

Emiratele Arabe Unite este ţara cu cea mai bună performanţă în istoria de 20 de ani a Henley Passport Index, adăugând 149 de destinaţii fără viză din 2006 şi urcând 57 de locuri în clasament. Acest lucru, potrivit raportului, a fost determinat de ”angajamentul diplomatic susţinut şi liberalizarea vizelor” din partea EAU.

Pe locul 6 se află Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Malta, Noua Zeelandă şi Polonia. Australia şi-a menţinut poziţia pe locul 7 în această actualizare trimestrială, alături de Letonia, Liechtenstein şi Regatul Unit.

Regatul Unit este ţara cu cele mai mari pierderi de la an la an în index, având acum acces fără viză la 182 de destinaţii, cu opt mai puţine decât acum 12 luni. Canada, Islanda şi Lituania se află pe locul 8, cu acces fără viză la 181 de destinaţii, în timp ce Malaezia se află pe locul 9, cu un scor de 180.

Statele Unite au revenit pe locul 10, cu un scor de 179, după ce au ieşit pentru scurt timp din clasament pentru prima dată la sfârşitul anului 2025. Cu toate acestea, nu este vorba de o recuperare, aşa cum ar putea părea. Deoarece mai multe ţări pot ocupa un singur loc în clasament, există de fapt 37 de ţări care depăşesc SUA în listă, cu una mai mult decât la sfârşitul anului 2025.

SUA se află imediat în spatele Regatului Unit în ceea ce priveşte declinul de la an la an, după ce a pierdut accesul fără viză la şapte destinaţii în ultimele 12 luni. De asemenea, a suferit al treilea cel mai mare declin în clasament din ultimele două decenii, după Venezuela şi Vanuatu, coborând cu şase locuri, de la al patrulea la al zecelea.

Unde se situează România

Potrivit Indexului, România are un scor de 172, cetăţenii care deţin un paşaport românesc putând călători fără viză în 120 de ţări şi teritorii. În alte 44 de ţări primesc viza la sosire, dar pentru 26 de state le trebuie viză ca să circule. Potrivit datelor, paşaportul romînesc asigură o mobiilitate sportită, putându-se ajunge în 86% dintre zonele lumii.

”Puterea paşaportului reflectă în ultimă instanţă stabilitatea politică, credibilitatea diplomatică şi capacitatea de a modela regulile internaţionale”, afirmă Misha Glenny, jurnalist şi rector al Institutului pentru Ştiinţe Umane din Viena, în raportul Henley & Partners.

”Pe măsură ce relaţiile transatlantice se tensionează şi politica internă devine mai volatilă, erodarea drepturilor de mobilitate pentru ţări precum SUA şi Marea Britanie este mai puţin o anomalie tehnică şi mai mult un semnal al unei recalibrări geopolitice mai profunde”, a adăugat.

La capătul opus al indexului, pe locul 101, Afganistanul rămâne blocat pe ultimul loc, cu acces fără viză la doar 24 de destinaţii. Siria se află pe locul 100 (cu 26 de destinaţii), iar Irakul pe locul 99 (cu 29 de destinaţii).

Aceasta reprezintă o diferenţă uriaşă de mobilitate de 168 de destinaţii între paşapoartele clasate pe primul şi ultimul loc. ”În ultimii 20 de ani, mobilitatea globală s-a extins semnificativ, dar beneficiile au fost distribuite inegal”, spune Christian H. Kaelin, preşedinte al Henley & Partners şi creator al Henley Passport Index.

”Astăzi, privilegiile paşaportului joacă un rol decisiv în modelarea oportunităţilor, securităţii şi participării economice, accesul mediu în creştere mascând o realitate în care avantajele mobilităţii sunt din ce în ce mai concentrate în rândul naţiunilor cele mai puternice din punct de vedere economic şi mai stabile din punct de vedere politic”, a adăugat.

Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru 2026

Singapore (192 destinaţii)

Japonia, Coreea de Sud (188)

Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia, Elveţia (186)

Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, Norvegia (185)

Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite (184)

Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Malta, Noua Zeelandă, Polonia (183)

Australia, Letonia, Liechtenstein, Regatul Unit (182)

Canada, Islanda, Lituania (181)

Malaezia (180)

Statele Unite (179)

