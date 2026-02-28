Congresul american, divizat după atacul lui Trump asupra Iranului

Decizia președintelui american Donald Trump de a lansa lovituri militare asupra Iranului a stârnit tensiuni majore în Congres, declanșând o dezbatere aprinsă asupra limitelor puterilor prezidențiale și a riscurilor unei escaladări regionale. Operațiunea „Epic Fury” a fost anunțată sâmbătă dimineață, după săptămâni de tensiuni și amenințări crescute.

Decizia președintelui american Donald Trump de a lansa o amplă operațiune militară împotriva Iranului a provocat reacții puternice în Congres. Atacul, denumit „Operation Epic Fury”, a fost anunțat sâmbătă dimineață, după săptămâni de amenințări escaladate, potrivit CBSNews, citat de Mediafax.

Trump a cerut forțelor militare iraniene să se predea și i-a îndemnat pe civili să își „preia guvernul”.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că Iranul se confruntă cu „consecințe severe” pentru acțiunile sale.

Articolul continuă după reclamă

Iranul a destabilizat Orientul Mijlociu

El a confirmat că „Gang of Eight” fusese informat anterior în cursul săptămânii. Johnson a susținut că administrația a urmărit diplomația înainte de a recurge la forță.

El a acuzat Iranul că a alimentat terorismul și a destabilizat Orientul Mijlociu timp de decenii.

„Administrația Trump a depus toate eforturile pentru a urmări soluții pașnice și diplomatice ca răspuns la ambițiile nucleare susținute ale regimului iranian, la terorism și la uciderea americanilor - și chiar a propriilor cetățeni”, a declarat Johnson.

„De decenii, Iranul și-a menținut cu sfidare programul nuclear, în timp ce a înarmat și finanțat Hamas, Hezbollah și alte organizații teroriste recunoscute internațional. Iranul și intermediarii săi au amenințat America și viețile americanilor, au subminat interesele noastre naționale fundamentale, au destabilizat sistematic Orientul Mijlociu și au amenințat securitatea întregului Occident.”

Senatorul Roger Wicker a numit loviturile „esențiale și necesare” pentru protejarea americanilor. El a spus că regimul iranian „nu a fost niciodată mai slab”.

Senatorul Lindsey Graham a descris misiunea drept „bine planificată” și a prezis succesul acesteia. El a sugerat că operațiunea ar putea remodela Orientul Mijlociu.

„Mintea mea este copleșită de gândul că regimul criminal al ayatollahilor din Iran va dispărea curând. Cea mai mare schimbare din Orientul Mijlociu din ultimii o mie de ani este asupra noastră”, a scris Graham pe rețelele sociale. El a transmis rugăciuni pentru cei implicați în operațiune și a spus că aceasta va face „America mai sigură și, în cele din urmă, mai prosperă”.

Senatorul Tom Cotton a declarat că liderii Iranului se confruntă acum cu consecințele acțiunilor lor din trecut.

Senatorul Mark Warner a numit decizia „extrem de consecventă” și riscantă. El a spus că președinții trebuie să acționeze în limitele legii și împreună cu Congresul. Warner a pus sub semnul întrebării obiectivele și strategia operațiunii.

El a condamnat regimul iranian pentru sprijinirea terorismului și subminarea stabilității regionale, dar a afirmat că: „Recunoașterea acestor realități nu exonerează niciun președinte de responsabilitatea de a acționa în limitele legii, cu o strategie clară și împreună cu Congresul.”

„Poporul american a mai văzut acest scenariu - invocări ale urgenței, informații prezentate eronat și acțiuni militare care trag Statele Unite într-o schimbare de regim și într-o reconstrucție costisitoare și de durată. Le datorăm militarilor noștri și fiecărei familii americane să ne asigurăm că nu repetăm greșelile trecutului”, a spus Warner.

„Președintele datorează țării răspunsuri clare: Care este obiectivul? Care este strategia pentru a preveni escaladarea? Și cum îi pune acest lucru pe americani mai în siguranță?”

Reprezentantul Jim Himes a calificat acțiunea drept „un război ales”. El a avertizat că un conflict cu Iranul poate scăpa ușor de sub control.

Himes a spus că i-a transmis secretarului de stat Marco Rubio că „acțiunea militară în această regiune aproape niciodată nu se termină bine pentru Statele Unite, iar conflictul cu Iranul poate escalada în moduri pe care nu le putem anticipa.”

„Nu pare că Donald Trump a învățat lecțiile istoriei”, a spus Himes.

Americanii nu ar trebui să plătească prețul pentru o schimbare de regim

Senatorul Ruben Gallego a criticat lipsa unei justificări clare. El a spus că americanii nu ar trebui să plătească prețul pentru o schimbare de regim.

„Am pierdut prieteni în Irak într-un război ilegal”, a scris Gallego pe rețelele sociale. „Tinerii din clasa muncitoare nu ar trebui să plătească prețul suprem pentru o schimbare de regim și pentru un război care nu a fost explicat sau justificat în fața poporului american. Putem sprijini mișcarea pentru democrație și poporul iranian fără să ne trimitem trupele să moară.”

Reprezentantul Thomas Massie a numit loviturile neautorizate de Congres. El a descris operațiunea drept „acte de război neautorizate de Congres” pe rețelele sociale.

În iunie 2025, Massie a introdus o rezoluție prin care îi cere președintelui să „înceteze utilizarea Forțelor Armate ale SUA în ostilități împotriva Iranului” fără un act al Congresului.

Democrații intenționau să forțeze un vot asupra unei rezoluții privind puterile de război introduse de Massie și Ro Khanna.

Reprezentantul Ro Khanna a cerut ca legislatorii să revină în sesiune pentru a vota rezoluția. „Donald Trump a lansat un război împotriva Iranului. Congresul trebuie să se reunească luni pentru a vota rezoluția privind puterile de război introdusă de Thomas Massie și de mine pentru a opri acest război”, a spus Khanna.

„Trump spune că scopul său este să răstoarne regimul iranian. Dar poporul american este sătul de schimbări de regim, de războaie care ne costă miliarde de dolari și ne pun viețile în pericol. Nu vrem să fim în război cu o țară de 90 de milioane de oameni din Orientul Mijlociu.”

De asemenea, senatorul Tim Kaine a cerut acțiune imediată din partea Senatului.

Senatorul Edward Markey a calificat atacul drept „ilegal și neconstituțional”. El a avertizat asupra riscului de escaladare și a cerut reluarea diplomației.

„Nu a fost aprobat de Congres și prezintă pericole pentru toți americanii. Acțiunile ilegale ale lui Trump cresc riscul escaladării într-un război regional mai amplu, cu riscuri grave pentru trupele și civilii americani din regiune”, a declarat Markey.

„Chiar și secretarul de stat Marco Rubio a recunoscut că Iranul nu îmbogățește uraniu. A existat timp pentru diplomație înaintea acestui atac și încă mai există”, a adăugat el.

„Aceasta este o criză creată de Trump. Americanii nu doresc un nou război fără sfârșit în Orientul Mijlociu. Dacă Trump nu oprește acest război acum, Congresul trebuie să o facă. Fără un nou război cu Iranul.”

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰