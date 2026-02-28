"Hârtiuţa" de la care a pornit războiul în Iran: "Loviți-vă țintele, faceți istorie"

Forţele aeriene israeliene au publicat, pe Twitter, mesajul scris pe o hârtiuţă de şeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului către armată, în care este autorizat atacul asupra Iranului.

"Hârtiuţa" de la care a pornit războiul în Iran - Twitter

"Comandantului Forțelor Aeriene, piloților, combatanților aflați adânc în teritoriul inamic. În zorii zilei de sâmbătă, Operațiunea "Răgetul Leilor" va începe. Aveți autorizația de a executa. Loviți-vă țintele, faceți istorie. Am încredere în voi. Le doresc succes tuturor", a transmis generalul maior Tomer Bar.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Statele Unite şi Israelul au atacat, sâmbătă, Iranul. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, în contextul atacului care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului. Armata israeliană a anunţat că mai multe rachete au fost lansate din Iran către Israel.

Premierul israelian Benyamin Netanyahu a afirmat că Washingtonul şi Israelul au lansat o operaţiune pentru a elimina ameninţarea existenţială reprezentată de regimul terorist din Iran.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰