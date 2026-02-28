Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) anunță că au finalizat recent o lovitură extinsă asupra sistemelor de apărare strategice ale regimului terorist iranian.

Unul dintre obiectivele atacate a fost un sistem avansat de apărare aeriană de tip S-65, amplasat în zona Kermanshah, în vestul Iranului.

Sistemele de apărare strategice ale Iranului, adevăratele ținte ale Israelului

Atât de-a lungul întregului război, cât și timpul operațiunii „Răgetul Leului”, Forțele de Apărare ale Israelului au lovit sistematic rețeaua de apărare a regimului de teroare iranian. Aceste atacuri contribuie la extinderea libertății de acțiune a forțelor aeriene israeliene în spațiul aerian iranian, anunță IDF.

Articolul continuă după reclamă

Sursele militare israeliene susțin că va continua să atace infrastructura regimului de teroare iranian, cu scopul de a afecta regimul și de a împiedica amenințările asupra teritoriului Israelului.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰