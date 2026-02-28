Video Clinton, interogat peste șase ore în dosarul Epstein, neagă orice implicare: "Nu am văzut nimic"
Bill Clinton, fostul preşedinte al Statelor Unite, a fost audiat cu uşile închise în dosarul milionarului pedofil Jeffrey Epstein. Susţine însă că nu ştia nimic şi nu a văzut nimic suspect. Asta cu toate că numele fostului lider de la Casa Albă apare de peste o mie de ori în celebrul dosar care a zdruncinat cei mai bogaţi şi cunoscuţi oameni ai planetei.
Mai mult de șase ore, atât a fost Bill Clinton interogat de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Fostul președinte a oferit un răspuns categoric.
"Nu am văzut nimic şi nu am făcut nimic greşit", a afirmat Bill Clinton, Fostul Preşedinte al Statelor Unite.
Punctul culminant al audierii a fost prezentarea unei fotografii în care Clinton este într-un jacuzzi cu Ghislaine Maxwell, asociata lui Epstein.
"Nu am avut nicio idee despre infracţiunile pe care Epstein le-a comis. Oricât de multe poze sunt prezentate cu mine, am două lucuri, care, la finalul zilei, contează mai mult decât orice interpretare a unor poze vechi de 20 de ani. Ştiu ce am văzut şi, mai important, ce nu am văzut. Şi ştiu ce am făcut şi, mai important, ce nu am făcut", a mai spus Bill Clinton.
Clinton a recunoscut că a zburat de cel puțin 27 de ori cu avionul privat al lui Epstein, dar a insistat că deplasările au fost în scopuri umanitare. În reşedinţa pedofilului, poliţia a găsit un tablou cu Bill Clinton în care apare îmbrăcat într-o rochie albastră. Numele fostului preşedinte e menţionat de peste o mie de ori în dosarul pedofilului.
