Celebrul alpinist Nirmal Purja, printre cei 10 dispăruți după o avalanșă în Pakistan. 4 trupuri au fost găsite

Alpinistul nepalez Nirmal Purja, unul dintre cei mai cunoscuți cățărători din lume și fost membru al forțelor speciale britanice, se numără printre cei zece alpiniști surprinși de o avalanșă pe Broad Peak, unul dintre cele mai înalte vârfuri ale Pakistanului. Echipele de salvare au anunțat vineri că au descoperit patru trupuri și continuă operațiunile de căutare în condiții meteorologice dificile, relatează The Guardian .

Potrivit Clubului Alpin din Pakistan, avalanșa s-a produs joi, în jurul prânzului, iar de atunci întreaga echipă a rămas fără comunicații. Autoritățile pakistaneze și nepaleze au mobilizat echipe de intervenție și încearcă să ajungă în zona accidentului, însă vremea nefavorabilă îngreunează misiunea.

De joi întreaga sa echipă a rămas fără comunicaţii

Datele transmise de dispozitivele de urmărire purtate de alpiniști indică o pierdere bruscă de altitudine, ceea ce sugerează că grupul a fost surprins de avalanșă. În cazul lui Nirmal Purja, semnalul dispozitivului de localizare a continuat însă să se deplaseze după incident, alimentând speranțele că acesta ar putea fi în viață.

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„Inițial părea că a fost antrenat la vale de avalanșă, însă după punctul în care semnalul s-a oprit, locația pare să se fi schimbat din nou”, a declarat Mingma Gyabu Sherpa, partenerul de afaceri al lui Purja și membru al Parlamentului din Nepal.

Cine este Nirmal Purja

Cunoscut și sub numele de "Nims Dai", Nirmal Purja a intrat în istoria alpinismului în 2019, după ce a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume în puțin peste șase luni, doborând cu mult recordul precedent.

Performanța sa a atras atenția întregii lumi și a stat la baza documentarului Netflix „14 Peaks: Nothing Is Impossible”, lansat în 2021. Ulterior, Purja a condus și prima expediție care a cucerit vârful K2 în timpul iernii, o realizare considerată una dintre cele mai dificile din alpinismul mondial.

Avalanșa s-a produs pe Broad Peak

La momentul accidentului, Purja conducea o expediție organizată de compania sa, Elite Exped, pe Broad Peak, al 12-lea cel mai înalt munte din lume, cu o altitudine de 8.047 de metri.

Grupul era format din cinci alpiniști nepalezi, dar și cetățeni din Statele Unite, Pakistan, Oman și China. Autoritățile nu au oferit deocamdată informații oficiale despre identitatea celor patru persoane găsite decedate.

Clubul Alpin din Pakistan a transmis că toate resursele disponibile au fost mobilizate pentru operațiunile de căutare și salvare și și-a exprimat solidaritatea cu familiile celor implicați.

"Ne rugăm pentru siguranța tuturor alpiniștilor și pentru succesul operațiunilor de salvare în aceste momente dificile", au transmis reprezentanții organizației.