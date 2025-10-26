Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia

Fericirea s-a transformat în lacrimi în doar câteva clipe pentru câţiva tineri din Sardinia, Italia. Participaseră la petrecerea de absolvire, erau visători şi mulţumiţi de ce oportunităţi li se deschideau în faţă.

Nimic nu anunţa turnura pe care destinul avea să le-o rezerve. Pe drumul spre întoarcere acasă, şoferul a pierdut controlul volanului, iar maşina în care se afla alături de patru prieteni a căzut de pe un pod. Pentru unul dintre tineri nu s-a mai putut face nimic. Şi mai dramatic, băiatul mort a fost găsit chiar de tatăl său, pompier, care fusese timis la faţa locului în misiune.

Şi-a găsit fiul mort în maşină

Accidentul de mașină a avut loc în noaptea dinspre sâmbătă spre duminică, în Tempio Pausania. Mașina în care se aflau cinci tineri, care se întorceau de la o petrecere de absolvire a căzut într-un pârâu, ucigându-l pe Omar Masia. Durerea a fost şi mai mare, atunci când s-a descoperit că tânărul era chiar fiul unuia dintre pompierii care au intervenit la fața locului.

Din primele informaţii, mașina în care se aflau cei cinci tineri se deplasa pe șoseaua Baldu-L'Agnata când, la marginea orașului Tempio Pausania, într-o zonă rurală a orașului din provincia Gallura, a derapat și s-a prăbuşit de pe un pod, scrie Fan Page.

O cădere de câțiva metri în gol s-a încheiat cu o izbitură violentă în albia pârâului, unde mașina s-a răsturnat complet. Impactul devastator l-a ucis pe loc pe Omar Masia, în vârstă de 26 de ani. Eforturile de salvare au fost în zadar. Până când a fost scos era deja mort. Tatăl său, pompier, a fost chiar printre primii care s-au aflat la faţa locului. A ştiut din prima clipă că este o dublă luptă, de părinte şi de salvator.

Ceilalți patru tineri implicați în accidentul rutier au fost scoși în viață, salvați și transportați la spitalul din Olbia cu răni de diferite grade. Se pare că niciunul nu este în pericol de moarte. Pe lângă serviciile medicale de urgență și pompieri, la fața locului s-au deplasat și carabinierii din cadrul Unității Radio Mobile Tempio pentru a efectua verificări și evaluări.

