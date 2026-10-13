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Video Chile, sub un strat gros de zăpadă, când ar trebui să vină vara. Imaginile spectaculoase de pe pârtii

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 08:53 | Modificat la 13.10.2026, 08:53

Imaginile zilei vin direct din Chile, pentru că iarna refuză să plece de acolo! Ninsorile abundente au prelungit sezonul de schi cu încă o lună, spre bucuria turiştilor, care profită din plin de zăpada aşternută pe pârtii.

În loc să-și pună echipamentele în cui, iubitorii sporturilor de iarnă au mai primit o porție de distracţie. 

Ciocolată caldă, oameni de zăpadă şi peisaje ca-n poveşti - toate fac parte dintr-un tablou de iarnă, cum rar s-a văzut în această perioadă.

Staţiunile de schi se confruntă cu o prelungire record a sezonului, iar meteorologii spun că zăpada ar putea rezista până la începutul lunii noiembrie. Aşa că, vara mai are de aşteptat!

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Anda Anghelache
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