Video Chile, sub un strat gros de zăpadă, când ar trebui să vină vara. Imaginile spectaculoase de pe pârtii
Imaginile zilei vin direct din Chile, pentru că iarna refuză să plece de acolo! Ninsorile abundente au prelungit sezonul de schi cu încă o lună, spre bucuria turiştilor, care profită din plin de zăpada aşternută pe pârtii.
În loc să-și pună echipamentele în cui, iubitorii sporturilor de iarnă au mai primit o porție de distracţie.
Ciocolată caldă, oameni de zăpadă şi peisaje ca-n poveşti - toate fac parte dintr-un tablou de iarnă, cum rar s-a văzut în această perioadă.
Staţiunile de schi se confruntă cu o prelungire record a sezonului, iar meteorologii spun că zăpada ar putea rezista până la începutul lunii noiembrie. Aşa că, vara mai are de aşteptat!
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