Imaginile zilei vin direct din Chile, pentru că iarna refuză să plece de acolo! Ninsorile abundente au prelungit sezonul de schi cu încă o lună, spre bucuria turiştilor, care profită din plin de zăpada aşternută pe pârtii.

În loc să-și pună echipamentele în cui, iubitorii sporturilor de iarnă au mai primit o porție de distracţie.

Ciocolată caldă, oameni de zăpadă şi peisaje ca-n poveşti - toate fac parte dintr-un tablou de iarnă, cum rar s-a văzut în această perioadă.

Staţiunile de schi se confruntă cu o prelungire record a sezonului, iar meteorologii spun că zăpada ar putea rezista până la începutul lunii noiembrie. Aşa că, vara mai are de aşteptat!