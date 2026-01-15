Antena Meniu Search
x

Curs valutar

China apără Iranul: "Ne opunem utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale"

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a transmis joi omologului său iranian, Abbas Araghchi, că Beijingul se opune "utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale", în timpul unei convorbiri telefonice în legătură cu protestele din Iran.

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 15:45
China apără Iranul: "Ne opunem utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale" China apără Iranul: "Ne opunem utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale" - Hepta

Convorbirea telefonică dintre Wang Yi şi Abbas Araghchi a avut loc după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite iau în considerare o intervenţie militară împotriva Iranului, o ţară afectată de câteva săptămâni de proteste anti-guvernamentale.

"China (...) se opune utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale, se opune ca ţări să-şi impună voinţa asupra altor ţări", a declarat Wang Yi în timpul convorbirii cu Abbas Araghchi, potrivit ministerului său, adăugând că Beijingul este "dispus să joace un rol constructiv" în găsirea unei soluţii, conform Bloomberg.

În urmă cu două săptămâni, la 31 decembrie 2025, China a înconjurat Taiwanul cu ample exerciţii militare. Într-o demonstraţie de forţă fără precedent, Armata Populară de Eliberare a vrut să simuleze astfel un blocaj al insulei autonome. Taiwanul a răspuns la antrenamentele Chinei ridicând mai multe avioane de vânătoare.

Articolul continuă după reclamă

Armata Populară de Eliberare a lansat la acel moment 27 de rachete de pe coasta chineză în apele din apropierea Taiwanului. Asta după ce, în mai puţin de 24 de ore, au fost observate 130 de avioane şi peste 20 de nave militare. Totul pentru a simula un blocaj al insulei autonome.

"Un asemenea nivel ridicat de provocare, precum desfășurarea de exerciții militare cu muniție reală, nu doar că pune în pericol pacea și stabilitatea regională, ci reprezintă și o amenințare gravă la adresa transportului maritim internațional, a comerțului și schimburilor comerciale, precum și a siguranței zborurilor", a declarat Sun Li-fang, purtător de cuvânt ministerul apărării din Taiwan.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

china beijing relatii internationale iran forta diplomatie
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner. Își vopsise părul ca să nu fie recunoscut
Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner. Își vopsise părul ca să nu fie recunoscut
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Comentarii


Întrebarea zilei
Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord?
Observator » Ştiri externe » China apără Iranul: "Ne opunem utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale"