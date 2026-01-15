China apără Iranul: "Ne opunem utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale"

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a transmis joi omologului său iranian, Abbas Araghchi, că Beijingul se opune "utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale", în timpul unei convorbiri telefonice în legătură cu protestele din Iran.

Convorbirea telefonică dintre Wang Yi şi Abbas Araghchi a avut loc după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite iau în considerare o intervenţie militară împotriva Iranului, o ţară afectată de câteva săptămâni de proteste anti-guvernamentale.

"China (...) se opune utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale, se opune ca ţări să-şi impună voinţa asupra altor ţări", a declarat Wang Yi în timpul convorbirii cu Abbas Araghchi, potrivit ministerului său, adăugând că Beijingul este "dispus să joace un rol constructiv" în găsirea unei soluţii, conform Bloomberg.

În urmă cu două săptămâni, la 31 decembrie 2025, China a înconjurat Taiwanul cu ample exerciţii militare. Într-o demonstraţie de forţă fără precedent, Armata Populară de Eliberare a vrut să simuleze astfel un blocaj al insulei autonome. Taiwanul a răspuns la antrenamentele Chinei ridicând mai multe avioane de vânătoare.

Armata Populară de Eliberare a lansat la acel moment 27 de rachete de pe coasta chineză în apele din apropierea Taiwanului. Asta după ce, în mai puţin de 24 de ore, au fost observate 130 de avioane şi peste 20 de nave militare. Totul pentru a simula un blocaj al insulei autonome.

"Un asemenea nivel ridicat de provocare, precum desfășurarea de exerciții militare cu muniție reală, nu doar că pune în pericol pacea și stabilitatea regională, ci reprezintă și o amenințare gravă la adresa transportului maritim internațional, a comerțului și schimburilor comerciale, precum și a siguranței zborurilor", a declarat Sun Li-fang, purtător de cuvânt ministerul apărării din Taiwan.

