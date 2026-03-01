China critică SUA și Israelul pentru atacurile din Iran și solicită încetarea focului: Este inacceptabil
China condamnă atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului și solicită o încetare imediată a focului, avertizând asupra riscului extinderii conflictului în regiune.
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat duminică că acțiunile militare împotriva Iranului sunt "inacceptabile" și a cerut reluarea negocierilor pentru a preveni escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu, conform Reuters.
Potrivit agenției de presă de stat Xinhua, oficialul chinez a făcut aceste declarații în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său rus, Serghei Lavrov.
Wang Yi a criticat "uciderea flagrantă a unui lider suveran" și a afirmat că instigarea la schimbarea regimului este, de asemenea, "inacceptabilă".
