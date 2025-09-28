China condamnă la moarte un fost ministru al agriculturii, acuzat de corupție

Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat duminică la pedeapsa cu moartea pentru fapte de corupție, însă cu suspendarea execuției pe o perioadă de doi ani, a anunțat un tribunal din nord-estul Chinei, potrivit AFP, informează Agerpres.

Tang a acceptat mită în bancnote şi bunuri în sumă totală de peste 268 de milioane de yuani (32 de milioane de euro) din 2007 până în 2024, a precizat într-un comunicat tribunalul popular din Changchun, în provincia Jilin.

Această mită "a cauzat pierderi extrem de grave intereselor statului şi poporului, şi justifică prin urmare pedeapsa cu moartea", potrivit comunicatului, care susţine că acuzatul şi-a mărturisit "crimele" şi a exprimat remuşcări.

Condamnarea, parte din campania anticorupție a lui Xi Jinping

Această condamnare este cea mai recentă din ampla campanie anticorupţie declanşată de preşedintele chinez Xi Jinping, care a făcut să cadă mai mulţi responsabili de rang înalt.

Susţinătorii acestei campanii afirmă că ea favorizează o guvernare ireproşabilă, însă detractorii estimează că ea conferă preşedintelui puterea de a-i înlătura pe rivalii săi politici.

Înainte de a fi ministru al agriculturii (2020-2024), Tang fusese guvernator al provinciei Gansu (nord-vest), precum şi vicepreşedinte al regiunii autonome Guangxi (sud).

Căderea lui vine după ce anchete similare pentru corupţie i-au vizat pe foştii miniştri ai apărării Li Shangfu şi Wei Fenghe.

Li a fost demis din funcţia sa la doar şapte luni după ce fusese numit, apoi exclus din Partidul Comunist Chinez pentru infracţiuni, în special suspiciuni de corupţie, potrivit media de stat.

Succesorul său, Dong Jun, actual ministru al apărării, ar fi fost de asemenea vizat de o anchetă pentru corupţie.

