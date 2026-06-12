Ministerul chinez de Externe a confirmat arestarea cetățeanului american U Min Zin, suspectat de activități de spionaj și de punerea în pericol a securității naționale a Chinei. Beijingul a precizat că a informat Consulatul SUA din Guangzhou cu privire la reținere, fără a oferi însă detalii suplimentare despre acuzații sau circumstanțele cazului, care survine pe fondul tensiunilor persistente dintre cele două state.

China a anunţat că a arestat un cetățean american suspectat de spionaj - iStock

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian, în cadrul unei conferințe de presă regulate, după ce publicația The New York Times a relatat că U Min Zin ar fi dispărut săptămâna trecută în orașul Kunming, din sud-vestul Chinei, scrie Agerpres care cietează Reuters.

Potrivit oficialului chinez, autoritățile au informat Consulatul General al Statelor Unite din Guangzhou cu privire la arestare, în conformitate cu procedurile în vigoare.

Beijingul nu a oferit detalii suplimentare despre acuzațiile formulate împotriva cetățeanului american și nici despre circumstanțele în care acesta a fost reținut.

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Cazul apare într-un context sensibil al relațiilor dintre China și Statele Unite, marcate în ultimii ani de tensiuni legate de securitate, spionaj și schimburi reciproce de acuzații privind activități de informații.

Deocamdată, autoritățile americane nu au comentat public informațiile furnizate de partea chineză.