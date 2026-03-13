Un chinez care se întorcea acasă dintr-un safari kenyan a vrut să ia cu el amintiri de neuitat. Poliţia nu a fost de acord şi i-a confiscat toate cele peste două mii de furnici frumos ambalate, în eprubete speciale. Termitele africane au devenit noua modă în biopiraterie, după maimuţe sau pangolini. Pentru a pune mâna pe o astfel de colonie, pasionaţii plătesc mii de euro. O furnică obişnuită costă doar doi euro, dar o regină se apropie de 250 de euro.

"Furnici... şi contrabandă cu furnici, asta e ceva nou! Nu am auzit niciodată în nicio parte a lumii ca oamenii să facă contrabandă cu furnici", a declarat Joe Gameli, analist.

Autorităţile din Kenya urmăreau de mai bine de un an un cetăţean chinez pe care îl suspectau că ar fi pus la cale o afacere ilegală. Bărbatul a fost reţinut pe aeroport, pe când încerca să iasă din ţară după o vizită de două săptămâni. Când i-au verificat valiza, poliţiştii kenyeni au numărat 2.238 de furnici ascunse în eprubete speciale.

"Echipele speciale erau în urmărirea lui deoarece se credea că a fost creierul acelei operaţiuni ilegale din 2025. Bagajele sale au fost percheziţionate şi am găsit 1948 de furnici de grădină. Erau ambalate în eprubete speciale, diferite faţă de seringile pe care le-am văzut în 2025", a declarat Allen Mulama, procuror.

"Autorităţile spun că semnalează o schimbare în tendinţele de trafic de animale, de la mamifere mari, emblematice, la specii mai puţin cunoscute dar critice din punct de vedere ecologic", a spus Susan Mwongeli, jurnalist TRT Africa.

Furnicile culegătoare, a căror hărnicie a fost menționată inclusiv în Biblie, mențin sănătatea emblematicei Văi Rift din Kenya prin răspândirea semințelor de iarbă.

"Există o piaţă în creştere pentru furnici. Colecţionari din Europa şi Asia cumpărăr aceste furnici ca pe nişte animale exotice de companie. Ele fac parte din biodiversitatea şi cultura noastră. Traficul nu înseamnă doar încălcarea legii. Ne fură natura şi cultura", a adăugat Joe Gameli, analist.

Nu este primul caz de acest gen. În aprilie 2025, doi belgieni, un vietnamez şi un localnic au fost arestaţi sub aceeaşi acuzaţie. Suspecţii au scăpat atunci cu o amendă de 7700 de dolari, adică echivalentul unui an de închisoare.

