Un turist german a murit după ce a fost mușcat în timpul unui spectacol cu șerpi

Un turist german a murit după ce un șarpe l-a mușcat în timp ce urmărea un spectacol în Egipt, în timpul unei vacanțe cu familia, a transmis poliția din Germania.

Bărbatul în vârstă de 57 de ani urmărea spectacolul de îmblânzire a șerpilor la un hotel din Hurghada, o destinație populară de vacanță la plajă de la Marea Roșie, la începutul lunii aprilie, potrivit The Guardian.

Cei doi șerpi implicați, despre care se crede că erau cobra, erau înfășurați în jurul gâtului spectatorilor, a afirmat poliția din sudul statului Bavaria.

„Vrăjitorul de șerpi” a lăsat apoi unul dintre șerpi să se strecoare în pantalonii bărbatului german, iar acesta l-a mușcat de picior, au declarat ei într-un comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Victima a prezentat „semne clare de otrăvire” și a trebuit să fie resuscitată înainte de a fi transportată la spital, unde a decedat ulterior, au precizat ei. Bărbatul, al cărui nume nu a fost menționat în comunicat, provenea din districtul Unterallgäu din Bavaria și se afla în vacanță împreună cu două rude, potrivit Mediafax.

Poliția și procurorii germani investighează moartea sa și așteaptă rezultatele unui test toxicologic.

Contactate de Agence France-Press, autoritățile egiptene au declarat că nu au cunoștință de incident.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰