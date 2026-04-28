Administrația Trump a demis întregul Consiliu Național pentru Știință

Administrația președintelui Donald Trump a demis întregul Consiliu Național pentru Știință, format din peste 20 de membri, au anunțat luni doi membri concediați ai consiliului.

Consiliul independent a fost înființat în 1950 pentru a ghida guvernarea Fundației Naționale pentru Știință și pentru a consilia președintele și Congresul cu privire la politicile legate de știință și inginerie, relatează Reuters.

Acesta includea peste 20 de membri numiți pentru mandate de șase ani.

De la preluarea mandatului la începutul anului 2025, Trump a pus presiune pe instituțiile independente. Experții politici spun că administrația sa încearcă să reconstruiască aceste organisme prin instalarea de loialiști în poziții de conducere și prin înlăturarea vocilor independente și critice.

Membrii consiliului au fost informați vineri că vor fi demiși cu efect imediat, au declarat membrii Yolanda Gil și Keivan Stassun în declarații trimise prin e-mail.

"Da, toți cei 22 de membri actuali ai Consiliului Național pentru Știință au fost demiși vineri cu efect imediat. Nu a fost oferit niciun motiv", a declarat Gil, care lucrează la Institutul de Științe ale Informației al Universității din California de Sud.

Majoritatea membrilor consiliului erau cadre universitare. De asemenea, au fost reprezentați de laboratoare naționale, organizații non-profit și industrie, a declarat Gil pentru Reuters.

"Văzând acțiuni similare din partea Administrației în întregul guvern federal și în special în ceea ce privește cercetarea științifică, părea doar o chestiune de timp", a spus Stassun, care lucrează la Universitatea Vanderbilt.

Stassun, care s-a declarat dezamăgit, a confirmat, de asemenea, relatarea lui Gil, conform căreia e-mailul de concediere de vineri nu a oferit niciun motiv.

Fundația Națională pentru Știință a adresat întrebări Casei Albe.

Un oficial al Casei Albe a declarat că autoritățile acordate consiliului de către Congres la crearea acestuia ar putea necesita actualizare.

Activitatea Fundației Naționale pentru Știință "continuă neîntrerupt", a spus oficialul.

