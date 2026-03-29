Cum a ajuns o mică insectă să fie vândută şi cu 220$. Sunt "vânate" de colecţionarii din toată lumea

În Kenya, o specie de furnică a devenit atât de căutată de colecționarii din străinătate, încât pe piața neagră, un exemplar poate ajunge la 220 de dolari, scrie BBC .

Odată cu sezonul ploios, furnicile din Kenya s-au înmulţit. În orașul Gilgil, roiuri întregi ies din miile de mușuroaie aflate pe câmpuri. Este momentul în care masculii înaripați părăsesc cuibul pentru a fecunda reginele, care ies și ele la suprafață, potrivit BBC.

După împerechere, masculii mor sau sunt mâncați de prădători. Reginele își sapă apoi un mic adăpost și încep să depună ouă. Astfel ia naștere colonia. În timp, aceasta poate ajunge la sute de mii de indivizi. Toate furnicile lucrătoare și soldații sunt femele.

Cum a apărut comerţul ilegal cu furnici

Tocmai acest moment e aşteptat de cei care face comerţ ilegal tot mai profitabil pe seama micilor insecte. Cele mai căutate sunt furnicile regine din specia Messor cephalotes, cunoscute și ca furnici uriașe africane culegătoare. Sunt mari, roșiatice și foarte căutate de colecționarii din străinătate. Pe piața neagră, o singură regină poate fi vândută şi cu 220 de dolari.

Motivul este simplu: o singură regină fecundată poate crea o colonie întreagă și poate trăi zeci de ani. Furnicile sunt cumpărate de pasionați care le cresc în acvarii transparente imense în care pot urmări cum insectele sapă tuneluri, adună hrană și își dezvoltă colonia.

Un bărbat care a lucrat în trecut ca intermediar a declarat pentru BBC că la început nici nu știa că activitatea este ilegală. El a povestit că a aflat de la un prieten că un străin plătea bine pentru furnicile regine mari și roșii, ușor de găsit în zonă.

De ce pot deveni un pericol

Potrivit acestuia, localnicii căutau mușuroaie în apropierea câmpurilor, de obicei dimineața devreme, înainte să dea căldura. Străinii nu mergeau pe teren, ci așteptau în oraș, în pensiuni sau în mașini. Furnicile erau aduse și ambalate în tuburi mici sau seringi puse la dispoziție chiar de cumpărători.

Această practică ilegală a ajuns la o asemenea amploare, încât anul trecut, 5.000 de furnici regine au fost descoperite vii într-o pensiune din oraşul Naivasha. Potrivit Kenya Wildlife Service, suspecții, din Belgia, Vietnam și Kenya, le ambalaseră în eprubete și seringi cu vată umedă, astfel încât fiecare furnică să poată supraviețui până la două luni. Planul era ca ele să fie trimise în Europa și Asia, unde urmau să fie vândute.

Ecosistemul poate fi dat peste cap dacă aceste creaturi sunt îndepărtate din habitatul lor natural. Iar pericolul nu se oprește în Africa. Specialiștii avertizează că, dacă aceste furnici ajung în alte țări și scapă în natură, ele pot afecta agricultura.

