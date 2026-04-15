Un cetățean chinez a fost condamnat miercuri la un an de închisoare și amendat de un tribunal din Nairobi, după ce a încercat să scoată ilegal din Kenya mii de furnici, într-un caz de trafic profitabil descoperit anul trecut, relatează AFP, citată de Agerpres.

Afacerea cu furnici de mii de euro care i-a adus unui chinez un an de închisoare - Sursa: Profimedia

Aceste insecte sunt destinate în principal pieţelor din China, America şi Europa, unde reginele lor pot fi vândute cu mai multe sute de euro şi sunt ţinute alături de coloniile lor ca nişte animale de companie.

Furnicile sunt destinate în principal pieţelor din China, America şi Europa

Zhang Kequn, care a scăpat de o arestare anul trecut, este asociat cu unul dintre primele două scandaluri de acest tip ce au ţinut primele pagini ale ziarelor în 2025. Agenţia kenyană pentru conservarea naturii (KWS) a acuzat patru indivizi - dintre care doi adolescenţi belgieni, arestaţi după ce aveau asupra lor aproape 5.000 de furnici - de "piraterie biologică".

Articolul continuă după reclamă

Zhang Kequn a fost arestat, în cele din urmă, pe 10 martie 2026. Peste 2.200 de furnici - dintre care 1.948 din specia Messor cephalotes - au fost recuperate din bagajele sale pe Aeroportul internaţional din Nairobi înainte să fie expediate în China.

Majoritatea furnicilor se aflau în eprubete, iar unele dintre acestea din urmă conţineau bumbac îmbibat cu o soluţie îndulcită.

Zhang Kequn a fost pus mai întâi sub acuzare pentru comerţ cu specii sălbatice vii fără autorizaţie şi pentru "complot în vederea comiterii unei infracţiuni". Acest cap de acuzare a fost în cele din urmă retras, iar inculpatul a pledat vinovat.

Însă el "nu a fost sincer" şi nu a arătat că ar avea remuşcări în timpul procedurii judiciare, a declarat judecătoarea de la tribunalul Aeroportului internaţional din Nairobi, Irene Gichobi.

Drept urmare şi "ţinând cont de gradul de implicare", el a fost "condamnat la o amendă de 1 milion de şilingi kenyeni (aproximativ 7.700 de dolari). În caz de neplată, va executa o pedeapsă de 12 luni de închisoare", a declarat judecătoarea kenyană.

Peste 2.200 de furnici, descoperite în bagajele chinezului pe aeroportul din Nairobi

De asemenea, inculpatul a fost condamnat la "o pedeapsă de douăsprezece luni de închisoare, cu un termen de paisprezece zile pentru a face apel", a adăugat ea.

Judecătoarea a subliniat, de asemenea, "creşterea numărului de cazuri de trafic cu furnici", "efectele ecologice negative ale acestora şi amploarea capturilor" şi a considerat că "este necesară o pedeapsă severă şi cu efect disuasiv".

Sentinţa celor patru persoane arestate anul trecut a fost mai puţin severă - o amendă de aproximativ 7.700 de dolari sau o pedeapsă de un an de închisoare.

Procesul unui kenyan - arestat pe 13 martie şi acuzat că a furnizat furnicile către trei dintre cei patru condamnaţi din 2025 şi către Zhang Kequn - este încă în curs. Potrivit parchetului, acesta ar fi vândut 1.300 de furnici domnului Kequn cu preţul de 100 de şilingi kenyeni pentru fiecare insectă (mai puţin de un euro / insectă). El a pledat nevinovat.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰