Cinci maşini de poliţie distruse şi un sector de autostradă închis, în urma unui accident dramatic după urmărirea unui BMW în UK

Imaginile șocante de la fața locului arată mașinile de poliție distruse, una dintre ele a rămas fără acoperiş şi trei dintre uşi, altele au geamurile sparte. În plus, bucăți din autoturisme sunt împrăștiate pe trei dintre benzile drumului, scrie Daily Mail.

Accident dramatic

Anchetatorii specializați în accidente au fost trimiși la locul coliziunii. În zonă au fost observați și câini special antrenați ai poliției. Localnicii, șocați de gravitatea accidentului, l-au descris ca pe “un adevărat carnagiu”. „Zgomotul elicopterului de poliție m-a trezit la 2:45 dimineața. M-am ridicat din pat, m-am dus în cealaltă cameră și când am tras jaluzelele, am văzut poliție și ambulanțe peste tot. Atunci am știut că s-a întâmplat ceva grav. N-am mai văzut niciodată ceva așa”, a declarat o femeie. „A fost un șoc când am văzut ce s-a întâmplat. E nebunie. Trăiesc aici de 20 de ani și singurul incident major de care îmi amintesc este împușcarea polițistului de către Raoul Moat. Este un drum foarte circulat și va cauza haos”, a declarat un alt locuitor.

Serviciul de Ambulanță din Nord-Est a confirmat că cinci persoane au fost transportate la spital, iar Autoritatea Națională pentru Autostrăzi a precizat că au fost „răni grave” în urma accidentului.

Drumul dintre intersecțiile 73 și 75 se preconizează că va rămâne închis și după orele de vârf, până după-amiaza, în timp ce ancheta poliției este în desfășurare. Între timp, Aeroportul Newcastle a avertizat pasagerii care călătoresc în această dimineață să aloce „timp suplimentar” din cauza coliziunii.

Autostrada A1 este o rută principală către aeroport, care se așteaptă să fie aglomerat din cauza vacanței de Paște.

