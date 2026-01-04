Video Cine a lăsat Berlinul în beznă şi frig. Autorii şi-au revendicat atacul
Autorii incendiului care a lăsat Berlinul în beznă şi frig îşi revendică atacul asupra reţelei electrice.
E vorba despre membri ai unei grupări de extremă stânga intitulată "Vulkan". Aceştia s-au autodenunţat azi, printr-o scrisoare adresată autorităţilor berlineze. Gruparea este cunoscută de 14 ani în capitala Germaniei pentru atacurile violente şi incendieri.
Între timp, aproximativ 7.000 din cele 45.000 de gospodării au fost reconectate la rețea şi au fost amenajate trei adăposturi de urgență pentru cei care au nevoie să stea la căldură.
