Oficial german, în vizita lui Bolojan la Berlin: România, bune practici în gestionarea minorităților

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Berlin, cu Andrea Lindholz, vicepreședinta Parlamentului Federal, discuțiile fiind axate pe consolidarea cooperării dintre cele două parlamente, în contextul pozițiilor comune ale României și Germaniei pe plan european și internațional, potrivit Agerpres.

"Chiar dacă vizita în Germania are preponderent un caracter executiv, cu accent pe apărare şi dezvoltarea relaţiilor economice, întâlnirea de la Parlament urmăreşte dezvoltarea unei relaţii mai aprofundate între cele două Parlamente. România şi Germania au avut poziţii convergente în politica europeană şi internaţională", a afirmat Ilie Bolojan, citat într-o informare a Guvernului.

Andrea Lindholz a subliniat, la rândul său, că parteneriatul româno-german are o lungă istorie de colaborare. "Avem proiecte în comun, iar comunităţile noastre sunt o punte între România şi Germania. Pentru Parlamentul german sunt importante securitatea şi digitalizarea, precum şi modul în care ne putem poziţiona mai bine într-o lume cu actori globali puternici", a spus Lindholz, în cadrul discuţiilor, citată în informarea Executivului de la Bucureşti.

Prim-ministrul Bolojan a punctat că şi pentru România apărarea şi digitalizarea sunt subiecte importante.

"Fiind în Europa de est, suntem mai aproape de războiul din Ucraina, iar dezvoltarea colaborării pe apărare cu Germania este de interes", a evidenţiat el.

Potrivit premierului, România se urmăreşte dezvoltarea digitalizării prin integrarea bazelor de date.

În cadrul discuţiilor, s-a mai subliniat faptul că dezvoltarea pieţelor europene contribuie la menţinerea competitivităţii la nivel internaţional.

Conform Guvernului, Andrea Lindholz a mai evidenţiat că România este un exemplu de bune practici în gestionarea minorităţilor, iar incluziunea comunităţii germane în România are un rol important în păstrarea identităţii.

Şeful Executivului a transmis mulţumiri, la rândul său, pentru susţinerea comunităţii româneşti din Germania şi a comunităţii germane din România.

"Învăţământul în limba germană este un plus atât pentru etnicii germani, cât şi pentru elevii români, care au mai multe oportunităţi învăţând limba germană. Sunt apreciate şi eforturile instituţiilor din Germania pentru predarea limbii române, păstrarea identităţii fiind importantă pentru România", a transmis Bolojan.

Pornind de la dorinţa cooperării mai accentuate la nivel parlamentar, premierul a lansat părţii germane invitaţia pentru întâlniri şi discuţii la Bucureşti.

