Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Oficial german, în vizita lui Bolojan la Berlin: România, bune practici în gestionarea minorităților

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Berlin, cu Andrea Lindholz, vicepreședinta Parlamentului Federal, discuțiile fiind axate pe consolidarea cooperării dintre cele două parlamente, în contextul pozițiilor comune ale României și Germaniei pe plan european și internațional, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 13:15
Oficial german, în vizita lui Bolojan la Berlin: România, bune practici în gestionarea minorităților - Hepta

"Chiar dacă vizita în Germania are preponderent un caracter executiv, cu accent pe apărare şi dezvoltarea relaţiilor economice, întâlnirea de la Parlament urmăreşte dezvoltarea unei relaţii mai aprofundate între cele două Parlamente. România şi Germania au avut poziţii convergente în politica europeană şi internaţională", a afirmat Ilie Bolojan, citat într-o informare a Guvernului.

Andrea Lindholz a subliniat, la rândul său, că parteneriatul româno-german are o lungă istorie de colaborare. "Avem proiecte în comun, iar comunităţile noastre sunt o punte între România şi Germania. Pentru Parlamentul german sunt importante securitatea şi digitalizarea, precum şi modul în care ne putem poziţiona mai bine într-o lume cu actori globali puternici", a spus Lindholz, în cadrul discuţiilor, citată în informarea Executivului de la Bucureşti.

Prim-ministrul Bolojan a punctat că şi pentru România apărarea şi digitalizarea sunt subiecte importante.

Articolul continuă după reclamă

"Fiind în Europa de est, suntem mai aproape de războiul din Ucraina, iar dezvoltarea colaborării pe apărare cu Germania este de interes", a evidenţiat el.

Potrivit premierului, România se urmăreşte dezvoltarea digitalizării prin integrarea bazelor de date.

În cadrul discuţiilor, s-a mai subliniat faptul că dezvoltarea pieţelor europene contribuie la menţinerea competitivităţii la nivel internaţional.

Conform Guvernului, Andrea Lindholz a mai evidenţiat că România este un exemplu de bune practici în gestionarea minorităţilor, iar incluziunea comunităţii germane în România are un rol important în păstrarea identităţii.

Şeful Executivului a transmis mulţumiri, la rândul său, pentru susţinerea comunităţii româneşti din Germania şi a comunităţii germane din România.

"Învăţământul în limba germană este un plus atât pentru etnicii germani, cât şi pentru elevii români, care au mai multe oportunităţi învăţând limba germană. Sunt apreciate şi eforturile instituţiilor din Germania pentru predarea limbii române, păstrarea identităţii fiind importantă pentru România", a transmis Bolojan.

Pornind de la dorinţa cooperării mai accentuate la nivel parlamentar, premierul a lansat părţii germane invitaţia pentru întâlniri şi discuţii la Bucureşti.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bolojan berlin parlament germania romania
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Ştiri externe » Oficial german, în vizita lui Bolojan la Berlin: România, bune practici în gestionarea minorităților