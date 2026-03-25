"Cine dracu e ayatollahul". Reacţia studenţilor americani întrebaţi ce e important pentru ei, acum, în viaţă

În timp ce lumea fierbe, pe plajele din Florida atmosfera e complet diferită. Studenţii americani sunt mai preocupaţi de bronz şi de alegerea costumului de baie potrivit decât de criza economică sau războiul din Orientul Mijlociu. Într-un reportaj viral din tradiționala vacanță de primăvară (n.r. spring break), tabloidul New York Post a adunat cele mai amuzante răspunsuri de la tinerii veniţi să petreacă în Fort Lauderdale.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 12:32
Crizele mondiale par să nu îi afecteze pe studenţii americani aflați în tradiţionala vacanță de primăvară în Florida. Pentru mulți dintre ei, prioritățile momentului sunt mult mai simple: bronzul perfect, costumul de baie ideal și petrecerile care țin până dimineață.

Întrebați care este cea mai mare problemă din SUA, unii au răspuns foarte relaxat că, pentru ei, dilema principală este dacă să se bronzeze sau ce bikini să poarte în vacanță. "Să ne bronzăm pe plajă, asta e cel mai important pentru noi, acum", au spus două tinere, amuzate de propriul răspuns.

"Cine dracu e Ayatollahul"

La capitolul politică externă, situația a devenit cu adevărat hilară. Unii n-au auzit niciodată de Ayatollah, alții au încurcat Iranul cu Irakul, iar o tânără a spus că ultimul subiect politic de care își amintește este Golful Americii. Când au fost întrebați despre Venezuela, o tânără a vrut să știe dacă țara e cumva în Spania.

"Intrăm în război împotriva Irakului, e o nebunie", spune o tânără. "Cine dracu e Ayatollahul? Nu am auzit în viaţa mea acest cuvânt", se amuză o altă studentă

"Soluţii" pentru încheierea războiului din Iran

În timp ce liderii de la Casa Albă dezbat planuri şi acorduri de pace, tinerii au rezolvat deja conflictul. Întrebaţi cum ar pune capăt războiului cu Iranul dacă ar fi la putere, un tânăr a răspuns că ar trimite mai multe fete să alerge în bikini pe câmpul de luptă pentru a distrage armata rivală, apoi i-ar împuşca. "Aş flirta cu ei", este soluţia la care s-a gândit o fată. 

Pentru aceşti studenţi doar planul de vacanţă este clar: mult alcool, aventuri de o noapte și petreceri de dimineaţa până seara. Unii au recunoscut mândri că au băut aproape zilnic, alții au fost şi mai sinceri şi au mărturisit că obiectivul lor e să agațe cât mai multe fete sau să sărute pe altcineva în fiecare seară.

