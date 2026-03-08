La o jumătate de an după ce Generaţia Z a provocat o revoluţie care a dat jos guvernul din Nepal, un rapper votat masiv de tineri a ajuns premier. A învins în alegeri vechea gardă de comunişti.

În urmă cu şase ani, Balendra Shah critica în ritm de rap corupţia politicienilor şi inechităţile sociale din Nepal. Versurile şi-au atins ţinta - tinerii l-au votat mai întâi primarul capitalei Kathmandu, iar săptămâna aceasta, partidul lui a reuşit imposibilul - a învins în alegeri formaţiunea fostului premier comunist, care a avut patru mandate în fruntea ţării.

"Prioritatea noastră este să beneficieze de educaţie completă şi oamenii săraci care nu au bani în buzunare. Oamenii săraci cu buzunarele goale să aibă acces la unități sanitare.", spune Balendra Shah, candidat Partidul Naţional Independent.

Alegerile parlamentare din Nepal au fost organizate după protestele violente conduse de tineri, care au răsturnat guvernul în septembrie anul trecut. 800.000 de tineri din Generația Z au votat pentru prima dată şi au înclinat balanţa către o clasă nouă de politicieni.

