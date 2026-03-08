Un rapper devenit primar îl învinge pe fostul premier comunist al Nepalului la parlamentare

Surpriză majoră pe scena politică din Nepal. Primarul capitalei Kathmandu, rapperul Balendra "Balen" Shah, l-a învins categoric pe fostul prim-ministru comunist KP Sharma Oli într-o circumscripție parlamentară importantă, potrivit rezultatelor oficiale anunțate de comisia electorală. Victoria politicianului de 35 de ani confirmă ascensiunea rapidă a partidului său, Rastriya Swatantra, care ar putea schimba echilibrul de putere și ar putea împinge în plan secund vechea clasă politică a țării.

Shah a fost prezent la anunțarea rezultatelor - 68.348 voturi pentru el, doar 18,734 pentru Oli - și a salutat cu semnul V al victoriei, zâmbind larg, scrie AFP, citat de Agerpres.

Conform rezultatelor preliminare deja cunoscute, partidul Rastriya Swatantra (RSP) fondat recent de primarul în vârstă de 35 de ani s-a clasat pe primul loc în multe circumscripții și ar putea înlătura de la putere vechea gardă politică reprezentată de Oli, liderul în vârstă de 75 de ani al Partidului Comunist Marxist-Leninist Unificat din Nepal (CPN-UML).

Stabilimentul politic din Nepal a fost bulversat de revolta de anul trecut a tinerilor din "generația Z", Oli fiind nevoit să demisioneze de la conducerea guvernului în septembrie.

