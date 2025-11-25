Larry Page, cofondator al Google LLC, a trecut înaintea lui Larry Ellison de la Oracle Corp., devenind a doua cea mai bogată persoană din lume, cu o avere de 255 de miliarde de dolari. Elon Musk, CEO-ul Tesla, ocupă primul loc cu o avere de 475,5 miliarde de dolari.

Cine este cel mai bogat om din lume? Clasamentul s-a schimbat din nou - Instagram

Averea lui Larry Page a crescut cu 8,7 miliarde de dolari într-o singură zi, ajungând la aproximativ 255 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. În ultimii cinci ani, averea sa s-a cvadruplat, situându-se acum în jurul valorii de 261 de miliarde de dolari, potrivit Mediafax.

Page l-a depășit recent pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon Inc., a cărui avere este estimată la 238,5 miliarde de dolari, precum și pe Sergey Brin, care a cofondat Google alături de Page și care este evaluat în prezent la 241,9 miliarde de dolari. Între timp, Elon Musk, CEO-ul Tesla Inc., rămâne cel mai bogat om din lume, cu o avere de 475,5 miliarde de dolari.

Page, care a cofondat Google împreună cu Sergey Brin în 1998, are o avere netă estimată la 255 de miliarde de dolari, după o creștere de 8,7 miliarde de dolari luni. Averea lui Page a crescut exponențial în ultimii cinci ani, de la 50,9 miliarde de dolari în 2020 la puțin peste 144 de miliarde de dolari la începutul anului 2025.

Articolul continuă după reclamă

Averea netă a lui Ellison a accelerat în mod similar numai în acest an, după ce a devenit a doua persoană cu o avere de 400 de miliarde de dolari, deși averea sa a scăzut în valoare pe măsură ce acțiunile Oracle au scăzut în ultimele săptămâni, aducând averea netă a lui Ellison la aproximativ 248,8 miliarde de dolari.

Brin l-a depășit pe Jeff Bezos de la Amazon (235,1 miliarde de dolari) pentru a deveni al patrulea cel mai bogat din lume, cu o avere netă estimată la 236,4 miliarde de dolari.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰