Cu doi ani înaintea alegerilor prezidențiale din SUA, încep să se contureze primele nume care ar putea intra în cursa pentru Casa Albă. Republicanii Marco Rubio și JD Vance, alături de democrații Jon Ossoff și Pete Buttigieg, se numără printre politicienii cel mai bine evaluați de alegătorii propriilor partide, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Niciunul dintre ei nu și-a anunțat oficial candidatura pentru scrutinul din 2028, potrivit Agerpres.

Cine i-ar putea lua locul lui Trump la Casa Albă în 2028. Patru nume se remarcă într-un nou sondaj - Hepta

Competiţiile interne din partide pentru desemnarea candidaţilor în 2028 sunt la mai mult de un an distanţă, ceea ce lasă timp suficient pentru apariţia unor noi pretendenţi şi pentru schimbarea opiniilor alegătorilor.

Aproximativ 45% dintre alegătorii republicani intervievaţi au declarat că îl consideră pe secretarul de stat Rubio un candidat prezidenţial 'excelent', iar 43% au spus acelaşi lucru despre vicepreşedintele Vance. Fostul secretar al transporturilor, Buttigieg, şi senatorul Ossoff, din statul Georgia, au primit, fiecare, această apreciere din partea a 29% dintre alegătorii democraţi.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.705 de persoane adulte din SUA, la nivel naţional, incluzând aproximativ 500 de alegători înregistraţi ai fiecărui partid, are o marjă de eroare de 5 puncte procentuale şi s-a încheiat luni.

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Preşedintele Donald Trump, a cărui cotă de popularitate se află aproape de cel mai scăzut nivel din cariera sa, rămâne o figură centrală în discuţiile din ambele partide.

Trump nu a decis dacă îl va susține pe Vance sau pe Rubio în alegerile din 2028

Trump i-a întrebat pe aliaţii săi dacă îl preferă pe Vance sau pe Rubio, iar, într-un interviu duminică la CBS, a declarat că nu va susţine 'neapărat' un candidat în alegerile primare republicane.

Şi alţi republicani sunt luaţi în discuţie ca posibili candidaţi pentru 2028. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se numără printre cei mai apreciaţi, 32% dintre republicani considerându-l o opţiune 'excelentă'. Alţii - precum fiul lui Trump, Donald Trump Jr., şi senatorul american din Texas, Ted Cruz - au susţinători, dar şi mulţi critici.

Jon Ossoff și Pete Buttigieg, cei mai apreciați potențiali candidați democrați

În rândul democraţilor, Ossoff se află în fruntea preferinţelor multor alegători, 29% dintre alegătorii înregistraţi ai partidului considerându-l un candidat 'excelent'. În ultimele luni, Ossoff s-a remarcat recent prin faptul că l-a numit pe Trump corupt şi inapt pentru funcţia deţinută. Săptămâna trecută, Ossoff a câştigat un nou mandat în Georgia, cu o diferenţă de 18 puncte procentuale într-un stat în care, în 2024, Trump a obţinut victoria cu un avans de 2 puncte.

Buttigieg a fost apreciat drept un candidat 'excelent' de către 29% dintre democraţi. El a candidat la alegerile primare în 2020 şi este mai cunoscut la nivel naţional decât Ossoff.

Atât Buttigieg, cât şi Ossoff sunt consideraţi moderaţi în cadrul Partidului Democrat.

Potrivit sondajului Reuters/Ipsos, şi alţi politicieni democraţi moderaţi cunoscuţi - precum fosta vicepreşedintă Kamala Harris (învinsă de Trump în alegerile prezidenţiale din 2024) şi guvernatorul Californiei, Gavin Newsom - sunt evaluaţi drept 'candidaţi excelenţi' de către 23% dintre respondenţi, peste procentul de 15% în cazul reprezentantei Alexandria Ocasio-Cortez (New York), o figură marcantă a aripii progresiste.

Elaine Kamarck, strateg în cadrul Partidului Democrat, a avertizat să nu se acorde o importanţă excesivă opiniilor actuale ale publicului, având în vedere că alegerile din 2028 sunt încă foarte îndepărtate. 'Există mulţi oameni, în ambele partide, care încă se decid dacă vor candida sau nu. S-ar putea să poţi anticipa cine va intra în cursă, dar cu siguranţă nu poţi şti nimic despre cine va avea câştig de cauză', a spus ea.