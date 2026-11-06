Marco Rubio răspunde zvonurilor că ar pleca din administrația Trump. Ce spune despre alegerile din 2028

Secretarul de stat american Marco Rubio a respins, într-un interviu acordat joi publicației The New York Times, informațiile conform cărora ar intenționa să părăsească administrația președintelui Donald Trump, după înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Marco Rubio clarifică zvonurile despre plecarea sa din administrația Trump. Ce spune despre alegerile din 2028 - Profimedia

A fost "întotdeauna intenţia mea" să lucrez pentru preşedintele Donald Trump până la sfârşitul mandatului său, a asigurat Rubio pentru ziarul newyorkez.

Secretarul de stat este văzut ca un potenţial succesor al miliardarului republican pentru alegerile prezidenţiale din 2028. De altfel, cu doar câteva zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, el a apărut alături de Donald Trump, rostind o scurtă alocuţiune în cadrul unui miting electoral.

Totuşi, în interviul acordat New York Times, Rubio a refuzat să comenteze pe marginea viitorului său politic, afirmând că "nu va mai vorbi despre 2028".

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"Sincer să fiu, nu ştiu de unde provin aceste informaţii", a adăugat el, întrebat fiind despre articolele care sugerau că ar putea părăsi administraţia.

Potrivit unei ştiri publicate joi de Bloomberg, Rubio ar fi luat în calcul plecarea din administraţie, deşi nu a luat încă o decizie definitivă. Aceeaşi sursă a susţinut şi că acesta ar fi discutat despre o eventuală plecare cu oficiali de la Casa Albă, care l-au îndemnat să rămână.

Dylan Johnson, subsecretar de stat pentru diplomaţie publică, a calificat informaţiile Bloomberg drept "complet inventate".

Anterior, secretarul de stat american a dat de înţeles că ar susţine o candidatură la preşedinţie a vicepreşedintelui JD Vance, în cazul în care acesta ar decide să candideze. Şi Vance este considerat un posibil candidat pentru anul 2028.