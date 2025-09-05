Cine moşteneşte imperiul de 12 miliarde de dolari al lui Giorgio Armani. Nu a avut soţie şi copii

Giorgio Armani, designerul vizionar care a schimbat felul în care se îmbracă femeile şi bărbaţii, lasă în urmă un imperiu de 12 miliarde de dolari. N-a avut copii şi nu a fost căsătorit. Şase oameni - rude şi colegi - vor moşteni brandul de lux. Iar Armani nu înseamnă doar haine, ci un stil de viaţă. Italianul a modelat o industrie întreagă - parfumuri, design interior, hoteluri şi restaurante.

A fost ultima apariţie pe podiumul de modă a lui Giorgio Armani, acum şapte luni, la finalul prezentării colecţiei primăvară-vară. Supranumit "regele stilului italian", a şters graniţele dintre clasic şi modern şi a construit un brand care a dominat şi a modelat industria modei în ultima jumătate de secol.

"Dacă ceea ce am creat acum 50 de ani este încă apreciat de un public care nici măcar nu se născuse pe atunci, aceasta este cea mai mare recompensă", a spus Armani, în ultimul său interviu pe care l-a acordat pentru Financial Times.

La 91 de ani, legendarul designer, care a lăsat medicina pentru modă, lasă în urmă un imperiu greu de egalat, estimat la 12 miliarde de dolari. Un vizionar nu doar prin colecțiile sale de modă. Afacerile s-au extins şi în parfumuri, mobilier, restaurante, cluburi și hoteluri.

Giorgio Armani a fondat compania care-i poartă numele împreună cu arhitectul Sergio Galeotti, în 1975. După moartea acestuia, 10 ani mai târziu, Armani era pus în faţa unei provocări uriaşe care i-ar fi putut aduce falimentul.

Giorgio Armani, designer (2006): Când Sergio a murit, am pierdut o persoană care mi-a fost aproape atât personal, cât şi profesional. A trebuit să lupt împotriva opiniei publice, care spunea că nu voi reuşi, pentru că sunt un designer bun, dar nu şi un bun manager. A fost un pariu uriaş

Numele Armani este faimos şi în lumea gastronomiei. Sunt 26 de restaurante ce-i poartă numele în toată lumea. Toată avuţia a fost însă plătită scump.

Giorgio Armani: Singurul meu regret în viață a fost că am petrecut prea multe ore lucrând și prea puțin timp cu prietenii și familia

Armani nu a fost căsătorit şi nu a avut copii. De companie se vor ocupa Rosanna Armani, sora lui, și nepoatele Silvana și Roberta Armani. Un rol crucial îl va avea Leo Dell'orco, mâna lui dreaptă şi unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. Ei sunt şi cei care îi vor moşteni imperiul financiar.

Mira Sorvino, actriţă: Este nemuritor, acest om strălucit, amabil, atât de talentat și care a creat acest gen de eleganţă sofisticată, discretă, care a definit anii '90

Este doar unul dintre miile de mesaje venite din partea celor care l-au preţuit pe Armani. Una dintre cele mai bune prietene ale legendarului designer, Sofia Loren, spune că nu poate exprima în cuvinte durerea pe care o simte. "Lumea a pierdut un gigant al eleganței, creativității și geniului, eu am pierdut un frate", a transmis legendara actriţă italiană.

"Pasiunea lui era de neclintit, precizia lui de neegalat, de la modul în care tăia materialul până la modul în care asorta culorile, la felul în care ne imagina pe noi, modelele, din cap până în picioare, până la ultimul fir de păr", este modul în care supermodelul Naomi Campbell spune că îşi va aminti de el.

Un mesaj emoţionant a fost postat şi de celebrul model român Catrinel Menghia: "Totul a început cu tine şi datorită ţie, îţi voi fi mereu recunoscătoare. Ai fost o persoană bună şi m-ai învăţat atat de multe. La revedere, Giorgio".

"A fost o forţă legendară care a inspirat generaţii, iar moştenirea va continua să modeleze şi să înobileze lumea în anii ce vor veni", a scris şi Leonardo Di Caprio.

Cei care l-au preţuit pe Giorgio Armani îşi pot lua adio în acest weekend. Regele modei italiene va fi înmormântat luni, când în Milano a fost decretată zi de doliu.

