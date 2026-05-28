Cod roşu de caniculă în Europa. 5 oameni au murit încercând să se răcorească

Cupola de foc care topeşte Europa de câteva zile aduce temperaturi insuportabile. Vremea se va menţine la fel de călduroasă până la finalul săptămânii. Ieri la Roma, termometrele au indicat chiar şi 42 de grade Celsius. Papa Leon a sărit în ajutorul unui bărbat care a leşinat în timp ce stătea la coadă pentru a-l saluta.

Vestul Europei se topeşte de câteva zile. O arată chiar şi statisticile - în patru zile, peste 1.000 de recorduri termice au fost deja doborâte.

În Franţa, 17 departamente sunt joi sub cod portocaliu de caniculă. Căldura insuportabilă a provocat şi primele incidente.

"Mă întorceam acasă și am văzut o femeie care a leșinat din cauza căldurii. Ne-am oprit cu toții să o ajutăm", a spus un francez.

Sunt temperaturi record în hexagon pentru luna mai.

"Este vorba de temperaturi pe care nu le-am mai înregistrat vreodată în luna mai, cu 10-15 grade peste media sezonieră", a declarat Nemo Pawlowski, meteorolog.

Şi în Italia, ultima săptămână de primăvară a adus temperaturi de august. De astăzi codul portocaliu se transformă în cod roşu. Meteorologii se aşteaptă şi la 35 la grade Celsius.

"E foarte cald, nu știu cum reușiți să supraviețuiți aici. Vara nici nu a început încă și deja e atât de cald", a spus un italian.

În timpul arşiţei de miercuri la prânz, Papa Leon a sărit în ajutorul unui bărbat care a leşinat în timp ce stătea la coadă pentru a-l saluta.

La Roma, un termometru a atins şi 42 de grade Celsius.

"E destul de cald, chiar prea cald. Dar e o vreme superbă. Acum, acasă, la Vancouver (în Canada - n.r.), sunt 18-19 grade, cerul e înnorat şi e în regulă", a spus un canadian aflat la Roma.

Turiştii britanici aflaţi în Grecia se bucură că nu sunt acasă. Paradoxal, în Atena, e mai răcoare decât la ei.

"În Marea Britanie este foarte, foarte cald, peste 35 de grade, ceea ce este neobişnuit. Şi nu uitaţi că în Marea Britanie nu avem aer condiţionat în casă, în apartament, aşa că simţim că această căldură este prea mare", a spus un turist.

În Marea Britanie, numărul victimelor creşte de la o zi la alta. Un copil de 12 ani a murit înecat în râul Ribble. Alţi patru oameni si au pierdut viaţa încercând să se răcoarescă. În vestul Europei temperaturile vor rămâne neobişnuit de mari până la finalul săptămânii.

