Urgenţă la metroul din Bucureşti. Unei persoane i s-a făcut rău. Circulaţia trenurilor, afectată

Un echipaj SMURD a fost solicitat, joi dimineața, la stația de metrou Preciziei, din Capitală, după ce unei persoane aflate în trenul de metrou i s-a făcut rău.

de Redactia Observator

la 28.05.2026 , 10:32
Metrorex informează că joi, în jurul orei 09:10, în trenul de metrou aflat în staţia Preciziei, linia 2, a fost raportată o urgenţă medicală, după ce unei persoane i s-a făcut rău.

A fost solicitat ajutorul SMURD pentru a-i acorda îngrijiri persoanei aflate în urgență medicală.

Trenul este staţionat la peron până la încheierea procedurilor ce se impun în astfel de cazuri.

Pasagerii din trenul oprit și-au continuat călătoria cu un alt tren sosit la cealaltă linie.

La ora transmiterii știrii, circulația trenurilor de metrou se desfășoară pe un singur fir, (în ambele sensuri) între Preciziei – Politehnică. Călătorii sunt informați cu privire la această situație prin instalațiile de sonorizare din stații.

