Cupola de foc, care a topit Europa, a ajuns şi în România. A fost cea mai caldă zi de mai din ultimii ani, cu temperaturi ca vara. În vestul ţării s-au resimţit 37 de grade Celsius. Vremea extremă a făcut 14 victime în alte ţări. În patru zile, peste 1.000 de recorduri termice au fost deja doborâte.

Cea mai călduroasă zi de anul acesta a adus temperaturi la limita caniculei, ca într-o zi autentică de vară. În Timişoara şi Calafat, temperatura resimţită a fost de 37 de grade Celsius. Fix anul trecut erau 20 de grade, iar ţara era măturată de inundaţii puternice.

Acum pe litoral, oamenii au făcut plajă şi s-au răcorit în apa mării care are în jur de 19 grade celsius.

România, la limita caniculei

Articolul continuă după reclamă

"M-a prins foarte tare.Nu am crezut că o să fie aşa de arzător. Deloc nu m-am aşteptat să prind vreme de vară şi să fie aşa puternic soarele", spune o tânără.

La orele prânzului, pe litoral sunt 28 de grade, iar indicele UV a urcat la 9 din 15 unităţi. Chiar dacă vremea i-a adus pe mulţi pe plaje, medicii atrag atenția că soarele poate fi agresiv la orele de vârf. Recomandă hidratare, cât mai mult timp petrecut la umbră și protecție pentru piele.

"Este foarte cald şi frumos astăzi. M-am dat cu ulei de bebeluşi, mi se pare că se bronzează foarte bine pielea". "Săptămâna trecută eram cu geaca pe mine şi acum... la plajă", spun oamenii.

În Capitală, oamenii s-au protejat de căldură cu pălării de soare şi au căutat umbra. Temperatura resimţită a fost de 35 de grade Celsius.

"E foarte cald, şi nici măcar nu a început. Curg apele pe mine şi am cinci minute de când am ieşit dintr-un centru". "Mi se pare horror. Nu mai pot, nu mai am aer. Tot ce îmi doresc este să ajung în Constanţa, credeam că o să vină căldurile mult mai târziu", spun oamenii.

De mâine, lăsăm pălăriile de soare şi luăm umbrelele. Jumătate din ţară intră sub avertizare de cod galben de furtuni. Temperaturile vor scădea, dar în weekend se face din nou cald.

Europa, sub cupola de foc

Vestul Europei trece deja de câteva zile prin temperaturi extreme. Peste 1.000 de recorduri termice au fost deja doborâte.

În Franţa 13 departamente sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar alte 26 sub cod galben.

"Mă întorceam acasă și am văzut o femeie care a leșinat din cauza căldurii. Ne-am oprit cu toții să o ajutăm", spune un localnic.

Sunt temperaturi record în Hexagon pentru luna mai.

"Este vorba de temperaturi pe care nu le-am mai înregistrat vreodată în luna mai, cu 10-15 grade peste media sezonieră", a declarat Nemo Pawlowski, meteorolog.

Şi în Italia, ultima săptămână de primăvară a adus temperaturi de august. De mâine codul portocaliu se transformă în cod roşu.

"E foarte cald, nu știu cum reușiți să supraviețuiți aici. Vara nici nu a început încă și deja e atât de cald", spune un localnic.

În timpul arşiţei de la prânz, Papa Leon a sărit în ajutorul unui bărbat care a leşinat în timp ce stătea la coadă pentru a-l saluta.

În Marea Britanie, numărul victimelor creşte de la o zi la alta. Un copil de 12 ani a murit înecat în râul Ribble. Alţi patru oameni si au pierdut viaţa încercând să se răcoarescă.

În vestul Europei temperaturile vor rămâne neobişnuit de mari până la finalul săptămânii.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰