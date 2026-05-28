Vremea va rămâne răcoroasă vineri, 29 mai, mai ales în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde temperaturile vor fi sub valorile normale pentru această perioadă. Meteorologii anunță cer variabil, ploi slabe izolate și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Vremea de mâine 29 mai. Frig neobișnuit în mai multe regiuni. Rafale de 90 km/h la munte

Potrivit prognozei ANM, valorile termice diurne vor fi mai scăzute decât cele specifice finalului de mai în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În restul țării, temperaturile se vor apropia de mediile normale ale perioadei.

Vremea mâine în țară

Cerul va fi variabil spre senin, însă în estul și sud-estul țării vor apărea temporar înnorări, iar pe spații restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, unde rafalele pot atinge 50-60 km/h. În celelalte regiuni, vântul va sufla mai slab.

Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 1-2 grade în depresiunile din Carpații Orientali. Pe litoral și în Dealurile de Vest, minimele vor fi mai ridicate, de 12-14 grade.

Vremea mâine în București

În Capitală, vremea va fi frumoasă, însă dimineața și noaptea se vor resimți temperaturi mai scăzute.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, fără fenomene meteo importante.

Temperatura maximă va ajunge la 24-25 de grade, iar minima va coborî la 10-11 grade, posibil mai scăzută în zona preorășenească.

Vremea mâine la munte

La munte, vremea va fi rece pentru această perioadă, mai ales dimineața și în timpul nopții. Cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie vor fi reduse.

Vântul va sufla puternic la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele pot atinge 70-90 km/h. În zonele înalte, senzația de frig va fi accentuată de intensificările vântului.

Larisa Andreescu

