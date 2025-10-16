Comisia Europeană neagă că vrea interzicerea ţigărilor cu filtru, aşa cum s-a vehiculat în presa străină

Informaţia potrivit căreia Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pregătește măsuri radicale împotriva fumatului, care includ închiderea tutungerilor, interzicerea filtrelor pentru țigarete și instaurarea unei "generații fără tutun" este infirmată de Comisia Europeană.

Comisia Europeană vrea interzicerea ţigărilor cu filtru, ca parte a unor noi măsuri de descurajare a fumatului - arhivă

UPDATE: Comisia Europeană neagă informaţiile apărute în presă potrivit cărora ar vrea să interzică ţigările cu filtru. Nu există în prezent planuri la nivelul Comisiei Europene vizând interzicerea ţigărilor cu filtru, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

ŞTIREA INIŢIALĂ: Potrivit unui document aflat în posesia publicaţiei austriece "Krone", Comisia Europeană dorește să susțină aceste inițiative. Propunerile vor fi discutate la Conferința OMS privind controlul tutunului, din perioada 17-22 noiembrie, de la Geneva.

O atenție specială este acordată interzicerii filtrelor de țigară. Motivul este că filtrele sunt dăunătoare mediului atunci când ajung în natură. Totuși, faptul că fumătorii ar putea inhala toxinele și gudronul fără niciun filtru este pus în plan secundar.

Punctele de vânzare urmează să fie reduse drastic. În plus, vânzarea nu ar trebui să mai fie comercială, adică să aducă cât mai puțin profit posibil. De asemenea, vor fi interzise "stimulentele de vânzare", la fel și publicitatea în tutungerii.

În final, Comisia Europeană susține și interzicerea vânzării tutunului persoanelor născute după o anumită dată, idee cunoscută sub denumirea de "generația fără tutun".

Până în prezent, doar Noua Zeelandă a adoptat o măsură similară, pentru ca apoi să o retragă, criticii invocând apariția unei piețe negre prospere.

